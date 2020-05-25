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17:57 | 25.05.2020

Более тысячи пользователей посетили онлайн-фестиваль «Книжная площадь-2020»

23 мая краевая библиотека Горького провела XIII медиа-информационный фестиваль «Книжная площадь-2020» в онлайн-формате. Состоялось около 30 разножанровых виртуальных мероприятий на сайте https://www.gorkilib.ru и в соцсетях библиотеки, которые набрали больше тысячи просмотров. Особым интересом читателей пользовались онлайн-встречи с представителями пермского писательского цеха Алексеем Мальцевым и Олегом Черняком, а также лекция пермского краеведа Миланы Федоровой.

Все материалы «Книжной площади» доступны на онлайн-ресурсах Горьковки https://www.gorkilib.ru/events/festival-knizhnaya-ploshchad-2020, с ними могут познакомиться те, кто не успел это сделать в день фестиваля.

Важной частью «Книжной площади» стала насыщенная профессиональная программа, где ведущие специалисты библиотек Пермского края представили свой опыт онлайн-коммуникации с читателями. В этот день наградили победителей ежегодного конкурса

«Библиотекарь года: инициатива, творчество, профессиональная компетентность». Победители в основных номинациях были оглашены прессе 18 мая. Но до 23 мая оставалось интригой, кто же станет первым победителем в новой специальной номинации конкурса «Библиотекарь года 2020» – «Публикации библиотекарей Пермского края в средствах массовой информации». Номинация учреждена краевой организацией Союза журналистов России.

Результатами конкурса поделилась член жюри член правления Пермской краевой организации Союза журналистов, лауреат премии Правительства РФ в сфере медиа Татьяна Черепанова: «…Я всячески приветствую новую номинацию конкурса, потому что считаю, что польза от такого сотрудничества – обоюдная. Редакции приобретают ценного нештатного автора, увеличивая к тому же новые информационные поводы, а библиотекари продвигают как свою организацию, так и её гуманистические идеи. Мне показались интересными многие работы конкурсантов. Например, публикации Елены Коневой из Верещагино, добротные обзоры некоторых номеров краевой газеты «Звезда» за прошлые годы Ирины Гавриковой и Юлии Косякиной из нашей «Горьковки»… Победителем же по праву стала Ольга Абатурова, главный библиотекарь Центральной библиотеки «Централизованная библиотечная система г. Краснокамска». Вызывает уважение её постоянная, системная работа с разными СМИ, использование разнообразных жанров: это не только заметки, но и интервью, зарисовки. А поощрительный диплом жюри достаётся впечатляющим расследованиям Любови Марковой, главного библиотекаря Центральной библиотеки «Объединение муниципальных библиотек» г. Перми: «Знакомьтесь: Жонсон» и «Сиамский след Михаила Романова», результаты которого обнародованы в двух номерах журнала «Компаньон-magazine».

Всего в номинацию «Публикации библиотекарей Пермского края в СМИ» было представлено 16 публикаций семи конкурсантов, что составляет крайне незначительный процент всех материалов, подготовленных и опубликованных библиотекарями края в 2018–2020 годах.

Заместитель директора по научной работе Пермской краевой библиотеки им. А.М. Горького Светлана Пигалева благодарит партнеров, поддерживающих высокопрофессиональных и творческих библиотекарей: «Участие в номинации «Публикации библиотекарей Пермского края в средствах массовой информации», учрежденной при поддержке краевой организации Союза журналистов России, позволяет библиотекарям, которые пишут для местных периодических изданий, привлечь внимание к своей деятельности, получить оценку своих текстов и рекомендации профессиональных журналистов. Другой наш постоянный партнер – «ТелекомПлюс», он поддерживает специальную номинацию «СПС «Консультант Плюс» в профессиональной деятельности библиотекарей Перми и Пермского края» для работников библиотек, продвигающих правовые знания».

В этом году участникам номинации «СПС КонсультантПлюс в профессиональной деятельности библиотекаря» нужно было подготовить конкурсную работу на тему «История города Перми в нормативных правовых актах». Формат конкурсной работы мог быть любой: видеоролик, книжная выставка, презентация, флаер, сценарий мероприятия, исследовательская работа.

«Всего десять дней было дано конкурсантам номинации на воплощение замыслов и решение поставленных задач. Но сложности участия в конкурсе в режиме самоизоляции, когда под рукой нет каталогов и книжного фонда, и есть только одна возможность воспользоваться виртуальным фондом, не испугали специалистов библиотек. Всего было подано 19 заявок на участие. География конкурса – Пермь, Березники, Орда, Барда, Кизел, Култаево, Губаха, Чусовой, Октябрьский, Чайковский. Участники отправили прекрасные работы, выбрать лучшего из лучших было непросто!» – рассказала Наталья Ишемцева, ведущий специалист по работе с некоммерческими клиентами «ТелекомПлюс».

Победителем стала Наиля Захарова, заведующая информационно-библиографическим отделом Центральной городской библиотеки им. А.С. Пушкина «Объединения муниципальных библиотек» г. Перми.

Конкурс «Библиотекарь года: инициатива, творчество, профессиональная компетентность», который с 2001 года организует Пермская краевая библиотека им. А.М. Горького, проводится при финансовой поддержке министерства культуры Пермского края и партнеров библиотеки.

С.В. Пигалева, зам. директора Пермской краевой библиотеки им. Горького

© «Вечерние ведомости»

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