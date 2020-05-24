В этом году благодаря нацпроекту в больницах Прикамья появится высокотехнологичное оборудование

12:48 | 25.05.2020

Власти Прикамья объявили аукцион на поставку медицинского оборудования, финансирование которого предусмотрено в рамках нацпроекта «Здравоохранение». Начальная цена контракта составляет 368,5 млн рублей.



В общей сложности планируется закупить 5 единиц современного высокотехнологичного медоборудования, в том числе рентгеновский компьютерный томограф с автоматическим устройством для введения контрастного вещества, два магнитно-резонансных томографа и два мультиспиральных компьютерных томографа.



Новое оборудование поступит в крупные лечебные учреждения региона - краевую детскую клиническую больницу и Пермский краевой онкологический диспансер. Срок поставки - до 120 календарных дней с даты заключения договора. Победитель аукциона будет определен до 11 июня 2020 года.



«В течение нескольких лет мы наблюдаем нехватку медицинского оборудования в медицинских учреждениях нашего региона, зачастую отсутствие оборудования приводит к тому, что наши граждане идут и покупают диагностическую медицинскую услугу в платных клиниках, стоимость их значительная. Приобретение оборудования позволит получать эти услуги бесплатно и значительно сократит очереди за их получением, что однозначно отразится на доступности и качестве оказания медицинской помощи в крае»,— отметил сопредседатель регионального штаба ОНФ в Пермском крае Алексей Мельников.



Как отмечают в министерстве здравоохранения Пермского края, оснащение медицинских организаций новым оборудованием обеспечит своевременность и комфортность прохождения диагностических процедур при подозрении на онкологические заболевания у пациента, а также создаст условия для оказания специализированной, высокотехнологичной медицинской помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями.



«Для нас как для крупнейшего медучреждения Прикамья в системе детского здравоохранения крайне важно обеспечить доступность и качество оказания медпомощи пациентам. Новое оборудование позволит увеличить объемы проводимых исследований маленьким пациентам, особенно это касается детей до 3-х лет, которым КТ и МРТ делают с введением анестезии для повышения качества исследования. Сегодня, оказывая медпомощь по 19 специальностям, в том числе высокотехнологичную — по 12 профилям, мы подходим к лечению комплексно, а это залог эффективности терапии», — рассказал главный врач Краевой детской клинической больницы Дмитрий Антонов.



Отметим, что в Прикамье регулярно обновляется оборудование в медицинских учреждениях. Всего в течение 2019 года было закуплено более 350 единиц современной медицинской техники на сумму более 1,2 млрд рублей. В больницы региона приобретаются новые маммографы, флюорографы, рентгенодиагностические комплексы, ультразвуковое оборудование, аппараты искусственной вентиляции легких, томографы, ангиографические комплексы и другое медоборудование. Средства на них направлены, в том числе, в рамках реализации нацпроекта «Здравоохранение», инициированного президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.

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