Пермь: новости дня
17:57 | 22.05.2020
Пермским НКО предоставят поддержку по аренде федерального имущества
Распоряжением также продлен период предоставления отсрочки на три месяца до 1 октября текущего года. Погашать образовавшуюся задолженность по арендной плате можно будет в течение двух лет – с 1 января 2021 года по 1 января 2023 года.
Для оформления льгот арендаторам необходимо направить обращение в территориальное управление Росимущества в Прикамье. Кроме того, на сайте Росимущества https://www.rosim.ru/activities/rent/support есть возможность сразу же направить заявление на получение льготы в электронном виде или сообщить об отсутствии ответа на уже отправленное заявление .
Проконсультироваться по вопросам предоставления льгот можно в краевом управлении Росимущества по телефону +7 (342) 238-33-43 либо направить свой вопрос на электронную почту: tu59@rosim.ru.
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