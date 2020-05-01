Пермским НКО предоставят поддержку по аренде федерального имущества

17:57 | 22.05.2020

Правительство России утвердило распоряжение, расширяющее круг получателей мер поддержки по аренде имущества. Теперь по аналогии с субъектами МСП отсрочку и освобождение от уплаты арендной платы за федеральное имущество могут получить социально ориентированные НКО – исполнители общественно полезных услуг.



Распоряжением также продлен период предоставления отсрочки на три месяца ‪до 1 октября‬ текущего года. Погашать образовавшуюся задолженность по арендной плате можно будет в течение двух лет – ‪с 1 января 2021 года по 1 января 2023 года‬.



Для оформления льгот арендаторам необходимо направить обращение в территориальное управление Росимущества в Прикамье. Кроме того, на сайте Росимущества https://www.rosim.ru/activities/rent/support есть возможность сразу же направить заявление на получение льготы в электронном виде или сообщить об отсутствии ответа на уже отправленное заявление .



Проконсультироваться по вопросам предоставления льгот можно в краевом управлении Росимущества по телефону ‪+7 (342) 238-33-43‬ либо направить свой вопрос на электронную почту: tu59@rosim.ru.

© «Вечерние ведомости»