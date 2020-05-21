Выходные в Перми будут прохладными

12:28 | 22.05.2020

Сейчас в столице Прикамья 13 градусов, пасмурно. Сегодня, 22 мая, днем в Перми будет около 16°C, вечером вероятны ливневые дожди и грозы.



Завтра ожидается около 17°C, солнечно. В воскресенье, 24 мая, столбик термометра покажет 15°C, вероятен дождь. В понедельник, по предварительным прогнозам, немного потеплеет.

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