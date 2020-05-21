Энергетики «ПСК» приступили к монтажу новых теплосетей на улице Полины Осипенко

09:50 | 22.05.2020

«Пермская сетевая компания» (в составе Пермского филиала «Т Плюс») смонтировала 150 метров тепломагистралей на улице Полины Осипенко. Перед этим специалисты демонтировали изношенные участки труб и забетонировали основание канала под трубопровод.

Техническое перевооружение 790 метров тепловых сетей в центральной части города на улице Полины Осипенко ведется в рамках подготовки теплосетевой инфраструктуры к отопительному сезону 2020-2021 годов. Работы согласованы с администрацией города Перми и дорожными службами. Обновление теплосетей проводится поэтапно в сжатые сроки, чтобы минимизировать ограничение движения транспорта и снизить дискомфорт для горожан.

«Несмотря на режим самоизоляции, который затронул по срокам старт ремонтной кампании, энергетики продолжают вести подготовку к следующему отопительному сезону. Все работы проводятся с соблюдением мер безопасности, персонал обеспечен средствами индивидуальной защиты. Наша задача – подготовить городские теплосети к зиме», - отмечает технический директор – главный инженер «Пермской сетевой компании» Владислав Маслов.

В межсезонье также пройдут перекладки теплосетей на улицах Газеты «Звезда», Революции и Островского. Запланировано техническое перевооружение тепломагистралей на улицах Солдатова, Чайковского, в правобережной части города на улицах Федосеева, Закамская, Автозаводская, Маршала Рыбалко, Чистопольская, Сивашская. В 2020 году в рамках масштабной модернизации тепловых сетей в краевой столице будет заменено порядка 10 км магистральных и распределительных тепловых сетей.

Энергетики приносят жителям извинения за временный доставленный дискомфорт и напоминают: от надежной подготовки теплосетей зависит стабильная подача отопления и горячей воды в будущем отопительном сезоне.

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