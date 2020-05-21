«Уралкалий» будет поставлять хлористый калий в Индию по рыночной цене

09:45 | 22.05.2020

В компании «Уралкалий» сообщают о подписании контракта на поставку хлористого калия в Индию. Контракт на поставки до конца 2020 года заключен между «Уралкалий Трейдинг» (100-процентной дочерней компанией ПАО «Уралкалий») и IPL - крупнейшим индийским импортером минеральных удобрений.

Цена поставляемых в Индию калийных удобрений составляет 230 долларов США за тонну на условиях поставки в порт покупателя. По оценке специалистов, эта цена в большей степени отражает реальную рыночную ситуацию, в отличие от коммерческих условий китайского контракта, которые в индустрии были оценены как неоптимальные.

Александр Терлецкий, генеральный директор «Уралкалий Трейдинг», отметил:

- «Уралкалий» считает, что ценовые параметры достигнутого соглашения в целом соответствуют рыночной конъюнктуре, которая в условиях экономического кризиса в равной степени отвечает интересам как потребителей, так и производителей, а также позволит максимально сохранить позиции компании на одном из ключевых рынков потребления.

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