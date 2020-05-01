В районах Перми в этом году обновят любимые скверы и бульвары жителей

18:03 | 21.05.2020

На бульваре по улице Братьев Игнатовых в Индустриальном районе установят несколько новых скамеек и урн, а также заменят старое асфальтовое покрытие пешеходных дорожек. В Орджоникидзевском районе появится новое место отдыха.



В администрации Индустриального района Перми рассказали, что ремонт бульвара по улице Братьев Игнатовых проводится в несколько этапов. Так, летом 2018 года здесь было частично заменено старое асфальтовое покрытие пешеходных дорожек общей площадью более 700 кв. метров, восстановлены газоны с заменой растительного грунта, на прежние места вернули скамьи и урны. По периметру бульвара установили ограждения, чтобы предотвратить заезд и парковку автомобилей на газонах. В 2019 году на бульваре установили четыре новые удобные скамейки со спинками, устранили дефекты покрытия тротуаров. Кроме того, была построена пешеходная дорожка к городской клинической больнице им. Тверье (улица Братьев Игнатовых, 2) и отремонтирован подход к пешеходному переходу в районе стоматологической поликлиники (улица Братьев Игнатовых, 4). В 2020 году на бульваре установят еще несколько новых скамеек и урн, а также заменят старое асфальтовое покрытие пешеходных дорожек. Одно из популярных мест отдыха жителей и гостей Индустриального района Перми обретет обновленный вид.



Также в этом году продолжатся работы по благоустройству сквера по улице Нефтяников. По просьбам жителей в этом году восстановят газон, на котором сейчас паркуют автомобили. Кроме того, подрядчик приступил к работам по ремонту цветника на улице Мира. Ведутся работы по демонтажу металлических ограждений. Затем установят новые ограждения, заменят тротуарную плитку, посадят многолетние цветочные растения и декоративные кустарники. Завершить все работы на объекте планируется ко Дню города. По мере необходимости будут восстанавливать газоны вдоль улично-дорожной сети Индустриального района: заменять грунт, добавлять траву. По просьбам жителей ремонтируют и газон вдоль улицы Танкистов. Ранее пермяки обращались в МКУ «Благоустройство Индустриального района» с просьбой восстановить газон в районе дома по улице Танкистов, 48 и предотвратить парковку автотранспорта на нем. В мае этого года были отремонтированы газоны вдоль улицы 9-го Мая от шоссе Космонавтов до улицы Мира. Там, где было необходимо, заменили бортовые камни, почву, посеяли травы.



В администрации Орджоникидзевского района рассказали, что сквер около филиала «РусГидро» – «Камской ГЭС» в этом году преобразился: побелены деревья, высажены цветы, покрашены малые архитектурные формы. Такой подход к решениям вопросов благоустройства территорий района является результатом совместной работы администрации района и руководителей промышленных предприятий, входящих в Клуб директоров Орджоникидзевского района.



Также планируется, что в этом году в районе появится новое место отдыха – сквер на улице Генерала Черняховского, здесь установят детскую площадку, зону для занятий воркаутом и катания на скейтбордах, появится место для проведения культурно-массовых мероприятий со сценой.

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