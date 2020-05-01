В Перми закрыто небезопасное общежитие

14:03 | 21.05.2020

Исполняя определение суда, судебные приставы Перми опечатали общежитие, где были выявлены грубые нарушения пожарной безопасности, рассказали в УФССП по Пермскому краю.



В отдел судебных приставов по Орджоникидзевскому и Ильинскому районам поступил исполнительный документ о приостановлении деятельности объекта, используемого для постоянного или временного пребывания людей, расположенного во встроенных нежилых помещениях на первом и втором этаже 2-этажного шлакоблочного здания по ул. Вильямса, 15 в Перми.



Проверка прокуратуры, МЧС и Роспотребнадзора выявила грубые нарушения при эксплуатации помещений общежития, создающие реальную угрозу жизни и здоровью граждан, в том числе несовершеннолетних. Так, отделка помещений выполнена из горючих материалов, в здании отсутствуют автоматическая пожарная сигнализация, аварийное освещение, система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре и прочее.



По результатам проверки прокурор направил в суд исковое заявление о запрете эксплуатации этих помещений до устранения выявленных нарушений. В качестве обеспечительной меры заявлено требование о приостановлении деятельности общежития. Мотовилихинский районный суд удовлетворил требования прокурора.



Судебные приставы отправились в общежитие. Жильцам вручили требования об исполнении решения суда и дали время освободить помещения. Сейчас здание опечатано.

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