«Горьковка» проведет традиционный фестиваль «Книжная площадь» онлайн

13:16 | 21.05.2020

23 мая Пермская краевая библиотека им. А. М. Горького проведет XIII медиа-информационный фестиваль «Книжная площадь-2020». Этот традиционный фестиваль приурочен ко Всероссийскому дню библиотек 27 мая. В этом году все мероприятия пройдут в онлайн-формате. Главная тема фестиваля «Библиотека онлайн: опыт и перспективы».



«Книжная площадь» – значимое библиотечное событие, объединяющее жителей Пермского края всех возрастов. Фестиваль направлен на развитие культуры чтения, продвижение информационных ресурсов библиотеки, воспитание гражданственности и уважения к истории родного края.



Программа фестиваля представлена двумя направлениями:



– профессиональная часть для специалистов библиотек Пермского края, награждение победителей конкурса «Библиотекарь года»;



– мероприятия для читателей.



Директор Пермской краевой библиотеки им. А. М. Горького Елена Сеземина: «В этом году нам показалось уместным и интересным показать опыт работы библиотек в формате «онлайн». В этот день на сайте библиотеки будут транслироваться мероприятия, подготовленные нашими сотрудниками, которые будут интересны совершенно разной аудитории. Приглашаем всех на сайт Пермской краевой библиотеки имени Горького 23 в мая в 11:00. Вас ждут встречи с пермскими писателями, краеведами, интересные видеоролики и презентации, обзор книжных новинок, которые мы рекомендуем к прочтению».



Программа «Книжной площади» 22 мая будет опубликована в виде таблицы на сайте «Горьковки» https://www.gorkilib.ru/. 23 мая с 11:00 все мероприятия онлайн-фестиваля будут открываться в формате гиперссылок.



Фестиваль проходит при поддержке министерства культуры Пермского края.

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