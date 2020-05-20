Среди новых заразившихся в Прикамье – шестеро детей

12:59 | 21.05.2020

Роспотребнадзор опубликовал данные по исследованиям на коронавирус за предыдущие сутки. В Пермском крае выявлено 48 новых случаев заражения COVID-19: 23 человека с симптомами болезни проходят лечение в больнице, 25 – изолированы на дому с бессимптомным протеканием болезни.



Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 1226. Ежесуточный прирост больных составил 4% - этот показатель позволяет отследить динамику распространения инфекции в регионе, коэффициент заражаемости – 1,04.



Из 48 новых инфицированных - 24 мужчины, 18 женщин, 6 детей (2 мальчика и 4 девочки). Младше 45 лет – 19 человек, 18 человек в возрасте 45-65, 5 человек старше 65 лет. Все заболевшие давно изолированы и находятся на лечении, круг контактировавших лиц под наблюдением специалистов.



Напомним, оперштаб по предотвращению распространения коронавируса в Пермском крае утвердил продление режима самоизоляции до 8 июня.

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