Пермские футболистки вышли с карантина

12:48 | 21.05.2020

Футбольный клуб «Звезда 2005» вышла с двухнедельного карантина. Все 25 членов команды чувствуют себя хорошо, у всех тесты на коронавирус показали отрицательные результаты. В общей сложности в режиме карантина «Звезда 2005» провела полтора месяца. Напомним, в Турции ЖФК «Звезда 2005» проводил предсезонный сбор, который должен был завершиться 31 марта. Однако, из-за распространения коронавирусной инфекции Россия, а затем и Турция закрыли воздушное сообщение. К эвакуации пермской команды подключилось Министерство спорта РФ и Пермского края, Российский футбольный союз и Российский МИД.



«Сначала в Турции мы жили в условиях карантина, затем по возвращении в Россию прошли двухнедельную обсервацию в Подмосковье и столько же в Перми. К счастью, последние 14 дней мы проводили в своих домах. Это очень сложный период для всех нас, но в то же время полезный с точки зрения командного взаимодействия, отношений внутри коллектива. Конечно, это важный опыт, который сделает нас сильнее», - поделилась главный тренер ЖФК «Звезда 2005» Елена Суслова.



Все время карантина «звездочки» продолжают поддерживать физическую форму. Сейчас игроки проводят индивидуальные занятия на улице, а также в домашних условиях.



«Конечно, возможность проводить индивидуальные тренировки на улице – это для нас серьезный шаг в плане восстановления физической формы. Надеемся, что скоро сможем приступить к полноценным командным тренировкам. Пока же все занимаются по индивидуальному плану», - рассказала Елена Суслова.



Министерством физической культуры и спорта Пермского края на основании рекомендаций федерального ведомства разрабатывается план поэтапного выхода спортивного сообщества из режима самоизоляции. Сроки его реализации будут зависеть от эпидемиологической ситуации в регионе и только после утверждения оперативного штаба по противодействию распространения коронавирусной инфекции.

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