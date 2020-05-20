В Прикамье подтверждено 48 новых случаев COVID-19

12:42 | 21.05.2020

На 21 мая за сутки выявлено 48 случаев коронавируса, всего в регионе с начала пандемии заболели 1226 человек.



Выписаны из больниц еще 33 человека, всего выздоровели 590.



В России за сутки зафиксировано 8849 случаев COVID-19, из них 2913 – в Москве; общее количество заболевших в стране достигло 317 554.

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