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Пермь: новости дня


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12:38 | 21.05.2020

С 1 июня жители Закамска будут ездить на новых автобусах

Администрация Перми ужесточила требования к качеству общественного транспорта. Победители торгов обязаны поэтапно обновлять подвижной состав. Такое требование распространяется не только на тех перевозчиков, которые обслуживают центральную часть города, но и на тех, кто обеспечивает связь центра и районов.

В Перми постепенно обновляется подвижной состав – автобусы и трамваи. Так, в прошлом году для муниципального перевозчика «Пермгорэлектротранс» за счет краевого и городского бюджетов было закуплено 85 новых автобусов и 9 новых трамваев. С этого года серьезные требования по обновлению подвижного состава предъявляются к частным перевозчикам, которые стали победителями конкурсов на заключение 5-летних контрактов.

Согласно условиям новых контрактов, к 15 июля количество автобусов не старше 5 лет, с минимальным экологическим классом не ниже Евро-5 должно составлять не менее 30% от общего числа автобусов на маршруте, а к концу 2020 года – 100%. Такое требование распространяется на всех перевозчиков, в том числе и на тех, кто обеспечивает связь центра и районов. При несоблюдении этих условий предусмотрен объемный пакет штрафных санкций.

Так, с 1 июня новый перевозчик ООО «Автомиг» начнет обслуживать маршруты №15 «Южная – ДДК им. Кирова – Центральный рынок», №20 «микрорайон Новый Крым – Центральный рынок», №60 «ДДК им. Кирова – Комсомольская площадь», №64 «ДДК им. Кирова – станция «Пермь-2», №80 «ДДК им. Кирова – улица Милиционера Власова» и №77 «микрорайон Левшино – улица Мильчакова».

На базе перевозчика уже стоят 35 новых автобусов марки «МАЗ-203». Оставшиеся автобусы будут постепенно прибывать в Пермь до 20 июня. Для «подстраховки» на базе уже находятся 40 «ЛИАЗов» 2019 года выпуска. Автобусы «МАЗ-203» выпущены в 2020 году, имеют класс Евро-5, кондиционер и отопление, медиа-панели, камеры в салоне.

На данный момент перевозчик ведет настройку оборудования и оклейку автобусов в фирменный стиль. По словам представителя перевозчика, штат из водителей и кондукторов уже сформирован.

Планируется, что с 15 июля все автобусные маршруты будут работать по новым контрактам, которые предусматривают перечисление платы за проезд в бюджет города. Оплату работы перевозчика планируется осуществлять за фактический пробег автобусов. Это позволит устранить проблему «гонки» между водителями в «борьбе» за пассажира и выручку. Предполагается, что это приведет к повышению безопасности перевозок.

© «Вечерние ведомости»

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