«ЭнергосбыТ Плюс» назвал лучшие и худшие УК и ТСЖ Прикамья

12:28 | 21.05.2020

В Пермском филиале «ЭнергосбыТ Плюс» составили рейтинги управляющих компаний и товариществ собственников жилья в Пермском крае за 1 квартал 2020 года. В список вошли как лучшие, так и худшие организации региона по уровню платежной дисциплины.



Лучшими среди ТСЖ были признаны «Уинская, 9», «Аркадия Гайдара, 11А», ТСН «Челюскинцев, 7» и ЖСК №98. Платежи этих организаций в 1 квартале превысили объем начислений более чем на 7%. Еще более высокие результаты продемонстрировали управляющие компании. В лидерах ООО «ИРТЭМ» (117% сбора), ООО «УК «Солнечный город» (116%) и УК «КЕДР» (106%). Эти выплаты позволят энергетикам повысить вложения в подготовку сетевого оборудования к зиме и обеспечить жителей качественной услугой отопления и горячего водоснабжения.



Обратный пример продемонстрировали организации, накопившие к завершению 1 квартала серьезную задолженность перед ресурсоснабжающими организациями. В «антилидерах» среди товариществ собственников жилья ТСЖ «Авиагородок» (более 19 млн руб. задолженности), ЖК №25 (9,3 млн руб.), ТСН «Чебоксарская, 3» (7,1 млн руб.). Антирейтинг управляющих компаний возглавляет ООО «УК «Профи-Дом» (68,3 млн руб.), ООО «УК «Мастер Пермского края» (19,6 млн руб.), ООО «Терра Партнершип» (4,6 млн руб.). В отношении руководства этих организаций в правоохранительные органы направлены заявления, ведутся доследственные проверки. Важно помнить, что средства, не дошедшие до РСО, могли быть также вложены в развитие теплосетевого хозяйства, однако недобросовестные управленцы вынуждают поставщиков ресурса использовать заемные средства, что повышает стоимость услуг для добросовестных клиентов.



Уровень платежной дисциплины — важная характеристика профессионального уровня руководителей управляющих организаций. «Рейтинги УК и ТСЖ помогут жителям ориентироваться на рынке управления жильем и требовать от своих управляющих организаций соответствия современным стандартам отрасли», — отмечает Алексей Комаров, и.о. директора Пермского филиала «ЭнергосбыТ Плюс».

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