«Уралкалий» договорился о кредите с 11 международными банками

09:51 | 21.05.2020

«Уралкалий», один из ведущих мировых производителей и экспортеров калия, подписал с 11 международными банками соглашение о получении кредита на сумму 665 млн долларов США.

Уполномоченными ведущими организаторами и букраннерами сделки выступили Bank of China Limited, Crédit Agricole Corporate & Investment Bank, ING, Mitsubishi UFJ Financial Group, Всероссийский банк развития регионов, SGBTCI и Société Générale.

Ставка по кредиту составила LIBOR + 2,2%, срок кредита - 5 лет. Привлеченные кредитные средства будут направлены на рефинансирование долговых обязательств и финансирование текущей деятельности «Уралкалия», прокомментировали в компании.

Антон Вищаненко, директор по экономике и финансам ПАО «Уралкалий»:

- В условиях непростой макроэкономической ситуации для нас особенно важно, что готовность к сотрудничеству с «Уралкалием» демонстрируют не только наши постоянные партнеры, с кем нас связывают долгосрочные доверительные отношения, но и финансово-кредитные организации, в том числе из США и Японии, которые не участвовали в предыдущих соглашениях по предэкспортному финансированию. Мы признательны нашим партнерам за объективную оценку фундаментальных характеристик российской калийной отрасли и надеемся на дальнейшее сотрудничество.

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