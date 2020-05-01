Депутаты рассмотрят изменения в нормативы градостроительного проектирования в городе Перми

18:32 | 20.05.2020

На заседании комитета Пермской городской Думы по градостроительству, планированию и развитию территории заместитель главы администрации Перми - начальник департамента земельных отношений Ольга Немирова представила проект по дополнению местных нормативов градостроительного проектирования. Предлагается включить в нормативы возможность уменьшения показателя расчета площади земельных участков для дошкольных и средних образовательных учреждений на 20% и 35% соответственно.



Докладчик пояснила, что нормы для определения размера земельного участка, где планируется разместить образовательное учреждение, содержатся в «СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», СНиП 2.07.01-89, утвержденный приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 30.12.2016 № 1034/пр и в «Местных нормативах градостроительного проектирования в городе Перми». И хотя в них содержится подобная мера, она носит рекомендательный характер, в связи с чем прохождение экспертизы затрудняется.



Ольга Немирова подчеркнула, что проведена экспертно-аналитическая работа, возможность для уменьшения участков на 20% и 35% подтверждена.



Члены комитета отметили, что проект не должен противоречить действующим техническим и санитарным нормам, а также сохранить действующие нормативы при проектировании. Председатель комитета Алексей Дёмкин особенно подчеркнул, что изменение показателей отдельно стоящих объектов может допускаться только при соблюдении всех норм и регламентов.



Решением комитета проект будет рассмотрен на пленарном заседании Пермской городской Думы с учетом поправок.

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