Комитет Пермской городской Думы по городскому хозяйству предложил перенести рассмотрение вопроса о единых требованиях к объектам НТО

18:23 | 20.05.2020

Заседание провел председатель комитета по городскому хозяйству Вячеслав Григорьев. В работе приняли участие первый заместитель председателя Пермской городской Думы Дмитрий Малютин, депутаты Пермской городской Думы Олег Афлатонов, Василий Кузнецов, Александр Бесфамильный, Илья Лисняк, Александр Филиппов, Владимир Манин, Валерий Шептунов, Дмитрий Федоров, представители администрации города Перми.



На комитете по экономическому развитию было принято положительное решение о внесении изменений в Правила благоустройства, а именно, требований к типовым проектам торговых автоматов по продаже питьевой воды, палаткам.



«Я считаю, эта инициатива несвоевременная. Бюджет не понесет дополнительных расходов, а бизнес понесет. Зачем делать это именно сейчас?» - поинтересовался Александр Филиппов.



Исполняющий обязанности начальника департамента и экономики и промышленной политики администрации города Ольга Чеснокова пояснила: «На деятельность в данной сфере ограничения не накладывались, снижения доходов в этой сфере не было. Проект готовился давно. Также прошли публичные слушания, которые показали, что бизнес готов к этим переменам. Новые требования коснутся вновь заключённых договоров. Сезонных объектов, палаток это коснется только на следующий год».



Дмитрий Малютин поддержал идею перейти в очный режим и переговорить с предпринимательским сообществом: «Нет смысла отклонять проект решения, мы все равно к нему придем, есть смысл доработать его, устранить замечания. Поддерживаю коллег и предлагаю рассмотреть вопрос, когда выйдем из пандемии».



«Дума не должна принимать ограничительные мероприятия в этот период», - прокомментировал Александр Филиппов. Большинство депутатов поддержало это мнение.



«Администрацию можно понять, этот процесс они запустили давно. Но с другой стороны на фоне краевых и федеральных мер поддержки, неверно сегодня принимать решение, которое не направлено на поддержку бизнеса, а скорее наоборот», - прокомментировал Василий Кузнецов.



Вячеслав Григорьев высказал мнение: «Это предложение может повлечь за собой активность для бизнеса, дополнительные рабочие места, но скорее, в сегодняшней ситуации решение будет воспринято как дополнительная нагрузка на бизнес».



На пленарном заседании Думы депутаты планируют перенести рассмотрение этого вопроса на период выхода из режима самоизоляции.



Члены комитета приняли проект решения о включении в расходы на обустройство придомовых территорий многоквартирных домов и детских игровых площадок стоимости затрат строительного контроля, который включает в себя проверку уплотнения и водонасыщения асфальтобетона. Эта инициатива не повлечет за собой изменения в бюджете города.



Также Валерий Шептунов отметил, что от жителей поступают вопросы о работе общественного транспорта в условиях самоизоляции. На пленарном заседании Думы администрация представит информацию по этому вопросу.

© «Вечерние ведомости»