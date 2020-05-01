«Камский кабель» поставил продукцию для первого в России производства коробочного картона типа FBB

16:18 | 20.05.2020

ООО «Камский кабель» является поставщиком кабельно-проводниковой продукции на строительство нового производства картона, реализуемого на площадке Краснокамского целлюлозно-бумажного комбината.



Инвестиционный проект по созданию коробочного картона FBB (Folding Box Вoard) является первым подобным производством в России. Проект является значимым для Пермского края, как с экономической, так и с социальной сторон. Новое производство обеспечит рабочими местами 300 человек, с учётом лесозаготовки — более 1000. Плановый срок введения в эксплуатацию производственных мощностей — второй квартал 2020 года.



«Камский кабель» поставил более 180 км пожаробезопасных кабелей в изоляции из сшитого полиэтилена для подключения всего проекта, в том числе основного производства, а также вспомогательного технического оборудования и цехов.

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