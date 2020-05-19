Новые меры поддержки бизнеса в Прикамье будут направлены на мотивацию развития

15:17 | 20.05.2020

20 мая на заседании правительства Пермского края обсудили новый пакет мер поддержки бизнеса. Утверждены постановления, в соответствии с которыми предпринимателям Прикамья будут выплачивать компенсации логистических затрат экспортеров, процентных ставок по кредитам, а также затрат на выплату зарплаты работникам при условии, что будут созданы новые рабочие места.



Как подчеркнул глава региона Дмитрий Махонин, главная цель сейчас – мотивировать бизнес развиваться, основной упор делается не на отсрочку по налогам, а на мотивацию к созданию рабочих мест: «Мы рассчитываем, что третий пакет мер позволит создать дополнительно 10 тысяч новых рабочих мест. Не во всех регионах такие меры поддержки принимаются. Важно, что они дополняют федеральные меры, о которых говорил президент. Мы считаем, что нужно выстраивать эту работу консолидированно. Рад, что муниципалитеты на своем уровне тоже принимают решения о поддержке бизнеса, – это третий уровень мер. Еще раз: все меры поддержки должны быть направлены не на трату бюджетных средств, а на создание мотивации для развития бизнеса».



В рамках третьего пакета на меры поддержки бизнеса заложено 600 млн рублей. Глава Прикамья направил законопроекты в Законодательное собрание; депутаты рассмотрят их на ближайшем заседании.



Поставленная Дмитрием Махониным задача будет реализована с помощью субсидий из краевого бюджета. Сейчас готовится соответствующее постановление краевого правительства.



Субсидии размером в половину МРОТ на каждое дополнительно созданное рабочее место будут выдаваться работодателям в течение шести месяцев. Трудоустраивать предполагается безработных граждан, состоящих на учете в Центре занятости населения. Предприятие должно быть зарегистрировано на территории Пермского края и не иметь задолженности по основным платежам на 1 марта. Предоставлять субсидии будет Центр занятости населения Пермского края. Программа стартует 1 июня.



Для сохранения рабочих мест на предприятиях, продолжающих работать и относящихся к наиболее пострадавшим во время COVID-19 отраслям, правительство Прикамья предложило субсидировать процентные ставки по ранее выданным кредитам. Объем предоставляемой поддержки на каждого субъекта МСП может достигать 1 млн рублей. При этом размер привлеченного кредита у предприятия должен быть не менее 500 тысяч рублей, а действующие кредитные договоры должны быть заключены до 1 марта. Процентная ставка возмещается на момент уплаты платежей и составляет не более 6%. На эту меру поддержки бюджет направит 250 млн рублей. Прием заявок региональное минэкономразвития начнет 1 июня.



На утверждение в краевой парламент также будет направлен законопроект, вносящий в региональный перечень наиболее пострадавших отраслей предприятия сферы ЖКХ. Они смогут получить пониженные ставки по налогу на УСН.



Арендодатели получат скидку по налогу на имущество организаций до 50% – на сумму снижения арендной платы для арендаторов – предприятий в сфере ЖКХ (для объектов, входящих в перечень торгово-офисной недвижимости). Также предприятия сферы ЖКХ смогут воспользоваться переносом сроков уплаты авансовых платежей по УСН, налогу на имущество организаций и транспортному налогу за первый и второй кварталы текущего года после внесения соответствующих изменений в Постановление правительства Пермского края от 22 апреля № 236-п.



Помочь бизнесу встать на ноги призваны и меры налогового стимулирования. Так, законопроект «Об инвестиционном налоговом вычете в Пермском крае» предусматривает возможность уменьшать сумму налога на прибыль на сумму инвестиций в создание или приобретение основных средств (машин, оборудования и некапитальных построек). Такое налоговое послабление получат только новые приоритетные инвестиционные проекты, в результате осуществления которых увеличивается выпуск продукции или качественно улучшаются ее характеристики. Размер минимального налога к уплате в бюджет края для таких предприятий будет варьироваться в зависимости от масштаба инвестпроекта, а размер инвестиционного вычета для всех типов инвестпроектов может составлять до 50% расходов. Срок действия этого механизма – до конца 2027 года.



Еще одна мера поддержки, которую правительство Пермского края планирует внедрить, вводит пониженную ставку налога на прибыль в размере 10% для региональных инвестиционных проектов. Это должно стимулировать создание на территории региона производств товаров «с нуля». Мера будет действовать до 2028 года. Получить льготную ставку смогут зарегистрированные на территории Прикамья и не имеющие обособленных подразделений в других регионах компании, чья деятельность не направлена на добычу нефти и газа, их переработку или транспортировку, а также на выпуск подакцизных товаров.



Кроме того, третий пакет мер включает субсидии для поддержки экспортеров из числа компаний малого и среднего бизнеса. Они получат компенсацию до 50% от общей суммы документально подтвержденных затрат, связанных с транспортировкой товаров на экспорт, но не более 1,5 млн рублей. Будут субсидироваться и расходы, связанные с транспортировкой пилотных партий товаров на экспорт: здесь компенсация составит до 80% от общей суммы документально подтвержденных затрат, не более 1 млн рублей. Заявки от экспортеров-субъектов МСП будет принимать региональный минэк.

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