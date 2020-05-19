Ежесуточный прирост заболевших в Прикамье – 4,7%

12:54 | 20.05.2020

Роспотребнадзор опубликовал данные по исследованиям на коронавирус за предыдущие сутки. В Пермском крае выявлено 53 новых случаев заражения COVID-19: 32 человека с симптомами болезни проходят лечение в больнице, 21 – изолирован на дому с бессимптомным протеканием болезни.



Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 1178. Ежесуточный прирост больных составил 4,7% - этот показатель позволяет отследить динамику распространения инфекции в регионе, коэффициент заражаемости – 1,07.



«В течение последних дней количество подтвержденных случаев заболевания сохраняется на уровне ~50 человек за сутки. Я напоминаю, что режим самоизоляции на территории края до сих продолжается, а это означает, что нельзя забывать о мерах собственной безопасности: используйте СИЗ, дезинфицируйте руки и соблюдайте социальную дистанцию. Именно с вашей помощью мы сможем остановить распространение COVID-19 в нашем регионе», - обратился к пермякам Кирилл Овчинников, главный внештатный эпидемиолог министерства здравоохранения Пермского края.



Из 53 новых инфицированных - 20 мужчин, 32 женщины, 1 ребёнок. Младше 45 лет – 21 человек, 12 человек в возрасте 45-65, 19 человек старше 65 лет. Все заболевшие давно изолированы и находятся на лечении, круг контактировавших лиц под наблюдением специалистов.

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