В архитектурно-этнографическом музее «Хохловка» начнутся реставрационные работы

18:26 | 19.05.2020

«Хохловка» пока не принимает посетителей, но сотрудники музея готовятся к запланированным реставрационным работам.



В течение лета будет отреставрирована усадьба Николая Петровича Светлакова и изба Павла Ивановича Кудымова. Памятники деревянного зодчества располагаются в Коми-Пермяцком секторе музея.



- Специалисты ООО «Пермстроймет+» заменят кровли, сгнившие бревна, а сохраняемые конструкции очистят от лишайника и обработают огнебиозащитными материалами. У избы Кудымова отреставрируют въездные ворота, а у избы Светлакова – их восстановят взамен утраченных, - отметила Юлия Бушмакина, и.о. заведующего АЭМ «Хохловка».



Керку (изба) Павла Ивановича Кудымова была построена в первой половине XIX века в деревне Яшкино Соликамского уезда (ныне - Юсьвинский район). В 1857 году избу перевезли на другое усадебное место, там к ней пристроили клеть, и она приобрела знакомый нам вид. В 1970-е гг. избу перевезли в музей «Хохловка». Постройка вошла в состав усадьбы середняка-земледельца.



Дом Николая Петровича Светлакова построен в 1910-1920-е годы в деревне Дема Чердынского уезда (сегодня - территория относится к Кочевскому району). В 1989 году усадьбу разобрали и перевезли в «Хохловку». В 1990 году, во время реставрации, был восстановлен жилой дом с сенями и клетью, примыкающие к нему хозпостройки, зерновой амбар с залобником, баня, въездные ворота в усадьбу.



Напомним, в 2020 году музей под открытым небом также пополнится новыми экспонатами.



Развитие архитектурно-музейного комплекса является одной из приоритетных задач краевого правительства. Например, уже полностью отремонтирована дорога «Пермь – Ильинский – Хохловка», ведущая к музею: за два года привели в порядок порядка 10 км. Также весной текущего года в «Хохловке» заработал новый визит-центр. Кроме того, в 2019 году из краевого бюджета было направлено 11 млн рублей на разработку научно-проектной документации и обследование 11 объектов музея под открытым небом. В 2020 и 2021 годах на эти цели будет направлено 30 млн рублей, в порядок планируется привести ещё 11 объектов.

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