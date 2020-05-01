Пермь: новости дня
17:44 | 19.05.2020
В Перми продолжается приемная кампания в школы
Как сообщили в департаменте образования администрации Перми, подать заявление в 1-й класс в условиях режима самоизоляции можно дистанционно посредством портала «Услуги и сервисы Пермского края». В настоящее время идет прием будущих первоклассников по закрепленной территории, а также детей из семей, в которых старшие дети уже обучаются в выбранном учебном заведении. На сегодня в 1-е классы школ города зачислено более 10,5 тысячи ребят, 15% из них – по льготе «брат/сестра». Еще порядка 200 заявлений, поданных электронным способом, ожидают подтверждения для зачисления. Этим родителям необходимо после окончания режима полной самоизоляции подойти в образовательное учреждение, представив в школу оригинал заявления и копии необходимых документов.
Отметим, что прием в 1-е классы на свободные места независимо от места регистрации или прописки стартует с 1 июля. Заявления на прием будут приниматься в электронной форме.
Отличительной особенностью приемной кампании этого года стал дополнительный набор детей в 5-е классы школ, реализующих программы углубленного изучения. Для 4-классников, подавших заявления на индивидуальный отбор в эти учебные заведения, с 18 по 22 мая проходят собеседования в режиме онлайн. Зачисление в 5-е классы будет проводиться после второго этапа конкурсного отбора – тестирования. Всего открыто 700 дополнительных мест, заявки подали 877 школьников.
Зачисление в 10-е классы школ Перми станет возможным после получения аттестата об основном общем образовании. Предположительно, выпускники 9-х классов смогут получить аттестаты в конце июня. В настоящее время до конца мая для девятиклассников организован учебный процесс в форме индивидуальных консультаций с целью улучшения учебных результатов и исправления итоговых оценок. Основной государственный экзамен (ОГЭ) в этом году отменен.
Отметим, что в большинстве школ города на уровне 10-х и 11-х классов реализуется профильное образование для подготовки к поступлению в университет по выбранной специальности. Так, в гимназии №6 в 2020-2021 учебном году будут открыты университетские классы Высшей школы экономики, а также медицинский, гуманитарный, технический и экономический классы. Зачисление в профильные и общеобразовательные классы школ будет проводиться после получения выпускником аттестата.
Задать вопросы о зачислении ребенка в школу можно по телефону департамента образования администрации Перми: 212-95-20. Специалисты принимают вопросы ежедневно по будням с 09:00 до 18:00.
© «Вечерние ведомости»
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