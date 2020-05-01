В Пермском крае начинается строительство двух школ, в которые смогут пойти около 1000 ребят

17:30 | 19.05.2020

В Соликамском и Нытвенском городских округах начинается строительство школ. Планируется, что уже в следующем году в них сможет пойти около 1000 ребят. Сейчас ведется подготовка площадок, к строительным работам подрядчики преступят в начале июня. Оба объекта уже встали под надзор Инспекции Госстройнадзора Пермского края.



В селе Мокино Нытвенского района будет построено одноэтажное здание школы на 100 учеников. Площадь школы составит 2,138 тыс. квадратных метров.



В Соликамске, в микрорайоне Клестовка, будет построена трехэтажная школа на 825 учащихся. Площадь здания составит 17,039 тыс. квадратных метров. В каждом из 33 классов смогут обучаться по 25 детей.



Обе школы планируется сдать в эксплуатацию в 2021 году. Строительство ведется в рамках государственной программы Пермского края «Образование и молодежная политика», финансирование предусмотрено из краевого и местного бюджетов.



Отметим, что для возведения школы в Соликамске используется типовой проект. Впервые он был применен для строительства школы в Чайковском. Сейчас строительство этого объекта находится на завершающей стадии. Сдать школу в Чайковском в эксплуатацию планируется до конца 2020 года. Всего до конца года в Пермском крае будет достроено 6 школ и 13 детских садов. Ближайшие к сдаче – школы в с. Кочево, Перми, Чайковском и в детские сады в п. Горный, д. Гаревая, Лысьве.

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