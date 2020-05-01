Администрация Перми представила результаты работы группы по выработке и реализации мер поддержки бизнеса

17:27 | 19.05.2020

Рабочая группа под руководством главы Перми Дмитрия Самойлова создана в апреле этого года. С начала действия режима полной самоизоляции отсрочки по платежам получили арендаторы муниципальной земли и имущества, владельцы НТО и рекламных конструкций.



В состав рабочей группы входят депутаты гордумы, представители бизнеса, эксперты Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» и Пермского государственного национального исследовательского университета, генеральный директор союза промышленников и предпринимателей Пермского края «Сотрудничество» Василий Цыганков, заместители главы администрации города. Результаты работы группы были представлены на заседании комитета по экономическому развитию.



В целях поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в дополнение к краевым и федеральным мерам на муниципальном уровне администрацией Перми принят пакет мер поддержки бизнеса. Так, для субъектов малого и среднего предпринимательства предусмотрена возможность отсрочки арендных платежей за пользование муниципальным имуществом в период с 1 апреля по 31 декабря 2020 года. Это 178 договоров аренды муниципального имущества. В настоящее время 45 соглашений находятся на рассмотрении в департаменте имущественных отношений. По договорам аренды земельных участков подготовлено 86 дополнительных соглашений, предусматривающих отсрочку арендной платы, 14 из них уже заключено.



Ряд мер направлен на поддержку представителей нестационарной торговли. Для субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих розничную торговлю через нестационарные торговые объекты, предусмотрена возможность отсрочки до 31 декабря 2020 года годовой платы по договорам на право размещения НТО, срок внесения которой предусмотрен в период с 28 марта по 28 сентября 2020 года. Также установлен мораторий на применение штрафных санкций по договорам на право размещения НТО до 31 декабря 2020 года, отсрочка по вынесенным в 2020 году штрафным санкциям по договорам на право размещения НТО до 31 декабря 2020 года. Эта мера поддержки коснется 56 субъектов малого и среднего предпринимательства по 122 объектам. На сегодняшний день заключено 34 допсоглашения.



Кроме того, городские власти предусмотрели отсрочку до 31 декабря 2020 года исполнения обязательств по демонтажу НТО по окончании срока действия договоров на его размещение, заключенных с субъектом малого и среднего предпринимательства, срок исполнения обязательств по которым предусмотрен с 28 марта по 30 ноября этого года. За период отсрочки вносится плата за фактическое размещение НТО. Под такую меру поддержки попадают 48 субъектов малого и среднего предпринимательства и 48 НТО.



Также предприниматели могут получить отсрочку платежей по договорам на право размещения рекламных конструкций с 1 апреля 2020 по 31 декабря 2020 года и осуществить уплату до 31 декабря 2021 года равными частями, начиная с 1 января 2021 года, без начисления пени. Мера коснется 13 субъектов малого и среднего предпринимательства по 454 рекламным конструкциям. Заявления на заключение допсоглашений поданы всеми заинтересованными субъектами малого и среднего предпринимательства, документы находятся на подписании в городском департаменте экономики и промышленной политики.



Для перевозчиков, а также организаций, оказывающих услуги по организации питания в образовательных учреждениях, разработаны специальные меры поддержки. Так, подготовлен проект постановления «Об утверждении Порядка предоставления из бюджета города Перми субсидий на возмещение недополученных доходов юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим перевозки пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок города Перми по регулируемым тарифам в период действия режима полной самоизоляции в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-2019».



Разработан и порядок освобождения от уплаты арендных платежей организаций, заключивших договоры аренды с образовательными учреждениями, с 1 апреля по 30 июня 2020 года, и отсрочки по арендным платежам за период с 1 июля по 30 сентября 2020 года с выплатой равными платежами в 2021-2022 годах.



Также разработан проект изменений в решение гордумы, предусматривающий установление льготы в размере 30% исчисленной суммы налога на имущество физлиц за 2019 год в отношении торгово-офисной недвижимости при соблюдении определенных условий, среди которых – наличие сведений о налогоплательщике в едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства по состоянию на 1 марта 2020 года, осуществление предпринимательской деятельности в одном из основных видов

деятельности, наиболее пострадавших в условиях распространения коронавирусной инфекции. Этот перечень насчитывает 36 видов деятельности.



Кроме того, рассматривался вопрос об установлении льготы в размере 30% в отношении объектов недвижимого имущества собственнику-арендодателю недвижимого имущества (за исключением жилых помещений), если он предоставил отсрочку уплаты по договору аренды недвижимого имущества, заключённому до 1 марта 2020 года и не прекратившему свое действие до отмены решения о введении режима повышенной готовности на территории Пермского края в соответствии с требованиями, установленными соответствующим постановлением Правительства РФ. Договор аренды должен быть заключен с арендатором, являющимся организацией или ИП, осуществляющим деятельность в отрасли экономики в соответствии с перечнем отраслей, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения коронавирусной инфекции. Перечень отраслей утвержден постановлением Правительства РФ от 03.04.2020 №434. Проект решения гордумы планируется рассмотреть на заседании гордумы в июне.



По поручению главы города Дмитрия Самойлова в настоящее время усилено информирование представителей малого и среднего бизнеса о предоставляемых мерах поддержки. Например, МКУ «Пермский центр бизнеса» проводит прямые эфиры для предпринимателей, а главы администраций районов организуют консультации для представителей советов директоров предприятий района в режиме видеоконференцсвязи.



Депутаты приняли к сведению представленную информацию.

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