Медработникам Прикамья в выходные и понедельник произведен перерасчет допвыплат за работу с коронавирусом

15:11 | 19.05.2020

Минздрав Прикамья пояснил новый порядок дополнительных выплат к заработной плате медицинскому персоналу за работу с инфицированными коронавирусом по «основному» федеральному постановлению №484. Изменения, по словам министра Оксаны Мелеховой, связаны с уточнениями, которые были внесены 15 мая Правительством РФ. Если раньше выплаты стимулирующего характера в 25 тыс., 50 тыс. и 80 тыс. рублей (исходя из категории медперсонала) выплачивались за фактически отработанные часы, то сейчас – вне зависимости от отработанного времени с больными.



К 15 мая данные выплаты к зарплате за лечение пациентов с коронавирусом получили за апрель 1138 медработников Прикамья, общая сумма выплат составила 52,8 млн рублей. С учетом нововведений и произведенного в выходные перерасчета – итоговая сумма увеличилась в два раза и составила 105,7 млн рублей (выплаты произведены 17 и 18 мая). «Подчеркну, что данные допвыплаты к зарплате полагаются только тем сотрудникам, которые непосредственно участвуют в оказании медпомощи инфицированным пациентам – всего 1923 человека», - отметила Оксана Мелехова. К ним относится медперсонал 11 из 17 больниц, специально подготовленных для лечения граждан с COVID-19, а также прикрепленные к ним бригады скорой помощи.



Дополнительные выплаты медработникам предусмотрены еще по двум документам (федеральному (№ 415) и региональному (№ 206-п) постановлениям). Федеральный документ предусматривает оплату помощи пациентам с COVID-19, а региональный – за помощь пациентам с COVID-19 и пациентам групп риска (прибывшим из других стран и регионов, контактировавшим с заболевшими, пациентам с пневмониями и ОРВИ). По ним также будет произведен перерасчет – ввиду уточнения, за какой объем времени устанавливается выплата, а также ввиду уточнения понятия «группа риска»: в него помимо медработников, контактировавших с инфицированными, вошел персонал, работающий с «ковидным» материалом – лаборанты, рентгенологи и другие.



На 18 мая, после проведенного перерасчета, стимулирующие выплаты по постановлению №415 распространились на 1923 медика (на 188 больше, чем было), а по постановлению № 206-п – на 2786 медиков и сотрудников скорой помощи (в том числе водителей) – рост почти на 700 человек. С учетом того, что ряду медработников полагаются допвыплаты сразу по нескольким постановлениям, всего дополнительная поддержка после нововведений была оказана почти 3000 медиков Прикамья. Общая сумма доплат за работу в апреле составила 152 млн рублей.



«Важно подчеркнуть, что средняя допвыплата к зарплате медперсоналу по региональному постановлению составила около 8000 рублей, по №415 – 12 000 рублей, а по №484 – около 100 000 рублей», - сообщила Оксана Мелехова.



Напомним, в рамках постановления №415 расчет осуществляется в зависимости от вида медицинской помощи (амбулаторное звено, стационарная помощь, скорая медицинская помощь) и от категории персонала (врач, средний, младший персонал либо фельдшер по приему вызова). Процент начисляется в зависимости от категории – 20-100% от среднемесячного дохода за прошлый год.



«В среднем доплата врача составит 31 811 рублей. Это при условии, что врач отработал в стационаре месяц и имел контакт с инфицированным пациентом. На скорой помощи врач получит 25 449 рублей, отработав полный месяц, при этом должен иметь место контакт с «ковидным» больным. Это главное условие, в соответствии с постановлением Правительства РФ», – пояснила министр.



Постановление Пермского края № 206-п предусматривает оплату за фактически отработанный день/сутки. Если больной поступил 5 апреля, а выписан 15 апреля, оплата будет произведена за каждые сутки госпитализации.



По поручению главы Пермского края Дмитрия Махонина, постановление расширило категории лиц, получающих стимулирующую выплату: его получит персонал, оказывающий или находящийся около медицинской помощи. Также увеличено количество случаев, за которые медработники могут получить выплату, то есть не только за контакт с «ковидным» больным, но и за контакт с группой риска (в ней приезжие из других территорий РФ, контактные с «ковидными», в том числе болеющие пневмонией и лица с ОРВИ).



При этом суммы надбавок разные. Например, по постановлению №415, врач, отработавший положенное количество часов в месяц, получит 31 811 рублей (100%). По постановлению №484, врач стационара получит 80 тыс. рублей, независимо от количества пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией (1 или 20). В скорой помощи по постановлению №415 врач получит 25 449 рублей, отработав полную смену и имея хотя бы один вызов к пациенту с «ковидной» инфекцией, а в рамках постановления № 484 – 50 тысяч рублей. Таким образом, в сумме врач скорой может получить стимулирующую выплату более 75 тыс. рублей при выработке месячной нормы времени.

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