Пермскую молодежь приглашают принять участие в интеллектуальной игре

13:20 | 19.05.2020

Дворец молодежи проведет игру в режиме онлайн 23 мая в 15:00. Посоревноваться могут команды от 2 до 10 человек.



Принять участие в интеллектуальной игре могут молодые люди из Перми в возрасте от 14 до 30 лет. Регистрация доступна до 22 мая по ссылке: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe3ICK9wwjqlFxkWkJFdnD6bCwm5klxpuMIg7UEdV2yJ_kVuA/viewform.



Соревнование пройдет 23 мая в 15:00 с реальными людьми, победитель получит приз и звание чемпиона. Участников ждут 5 туров по 7 вопросов в режиме онлайн.



Игра пройдет на платформе организаторов партнеров Quizy в формате прямого эфира, где участники будут отвечать на вопросы ведущего. Для победителей предыдущих игр чемпионата действует ограничение, уточнить условия участия можно, написав в группу «ВКонтакте» Дворца молодежи Перми https://vk.com/clubdvorecmolodezhi.



Для участия необходимо средство связи со стабильным подключением к интернету для трансляции эфира игры и любой мессенджер или программа для дистанционной связи всей команды. Организаторы рекомендуют играть командами от 2 до 10 человек.

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