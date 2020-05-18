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12:53 | 19.05.2020

В Перми для районных советов директоров пройдут консультации по мерам поддержки пострадавших отраслей бизнеса

Консультации в режиме видеоконференцсвязи (ВКС) 20-22 мая состоятся в каждом районе города. Представители краевых и городских властей расскажут о принятых на разных уровнях мерах поддержки бизнеса и ответят на вопросы участников.

По поручению главы Перми Дмитрия Самойлова городские власти усиливают информирование о мерах поддержки пострадавших отраслей бизнеса, принятых на всех уровнях власти в условиях пандемии коронавирусной инфекции. Так, для советов директоров предприятий организуют консультации в режиме ВКС.

Первые мероприятия проведут уже 20 мая администрации Мотовилихинского и Ленинского районов. 21 мая консультации состоятся в Дзержинском, Свердловском, Кировском, Орджоникидзевском районах, 22 мая – в Индустриальном районе.

Запланирован доклад представителей министерства промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края и администрации Перми, которые расскажут о мерах поддержки на краевом и муниципальном уровнях. Руководители предприятий смогут задать выступающим свои вопросы.

Напомним, под руководством главы города Дмитрия Самойлова создана рабочая группа по выработке мер поддержки малого и среднего бизнеса. Ограничительные меры по профилактике распространения новой коронавирусной инфекции серьезно сказались на всех уровнях бизнеса, поэтому было принято решение на уровне города применить отраслевой принцип поддержки. Комплекс мер помощи бизнесу на муниципальном уровне разрабатывается в дополнение к краевой и федеральной поддержке. Кроме того, для предпринимателей проводятся онлайн-консультации в прямом эфире по действующим мерам поддержки представителей малого и среднего бизнеса. Узнать расписание и темы эфиров можно в группе МКУ «Пермский центр бизнеса» «ВКонтакте» https://vk.com/incubatorperm.

© «Вечерние ведомости»

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