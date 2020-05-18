Первые промпредприятия Прикамья начали получать льготные займы от федерации

12:46 | 19.05.2020

18 мая глава Пермского края Дмитрий Махонин провел совещание с руководителями системообразующих предприятий региона. В повестку вошли вопросы обеспечения региональных предприятий заказами, сохранения занятости в промышленности, а также мер поддержки, на которые претендуют системообразующие предприятия.



Вступительное слово Дмитрий Махонин начал с благодарности за совместную работу и взаимодействие промышленных предприятий с краевыми властями.



«Пермский край – индустриальный регион, и локомотивом его развития являются промышленные предприятия. Поэтому сейчас особенно важно помочь им обеспечить стабильную работу и реализацию инвестиционных проектов. Это – крупнейшие в крае работодатели, поэтому еще один значимый момент – сохранение имеющихся и создание новых рабочих мест. 11 мая президент России Владимир Путин озвучил новые важные меры поддержки бизнеса. Будем транслировать их на регион. В крае принято уже два пакета мер поддержки, и сейчас на выходе третий. Мы продолжаем развитие инвестиционного государственно-частного партнерства и открыты к сотрудничеству. У нас есть потенциал для расширения коопераций: в Прикамье производят конкурентоспособную продукцию, и наша задача поддерживать ее реализацию внутри региона», – обозначил Дмитрий Махонин.



По словам министра промышленности Пермского края Алексея Чибисова, несмотря на ряд негативных тенденций, появившихся с вводом в регионе режима повышенной готовности, число людей, занятых в промпроизводстве, по сравнению с 2019 годом, сохранилось на прежнем уровне и составило более 200 тыс. человек.



Также он отметил, что более двух третей сотрудников предприятий сейчас работают непосредственно на производстве, остальные переведены на удаленный режим работы. «Нам удалось также избежать направления сотрудников промпроизводств в вынужденный простой с сокращением заработной платы – крупнейшие работодатели региона выполнили поручения президента Российской Федерации о сохранении за сотрудниками и рабочих мест, и достойного уровня заработной платы, за что хочу еще раз поблагодарить наших партнеров из промышленного сектора», – подчеркнул он.



Участники совещания рассказали, что по 150 предприятиям, включенным в региональный список системообразующих, ведется ежедневный мониторинг загрузки производственных мощностей и ежемесячный мониторинг их финансового состояния. Большая часть этих компаний имеет загрузку 60-90%.



17 предприятий Прикамья, находящихся в федеральном перечне системообразующих, могут рассчитывать на ряд мер поддержки, среди которых льготные кредиты по сниженной процентной ставке, льготные займы регионального и федерального Фонда развития промышленности, а также отмена уплаты ввозных таможенных пошлин на комплектующие и материалы, используемые при производстве товаров, применяемых для предотвращения распространения коронавирусной инфекции. Работа по увеличению числа предприятий Прикамья в федеральном перечне системообразующих ведется постоянно. Например, сейчас межведомственная комиссия рассматривает еще 17 заявок от пермских компаний.



Два предприятия – ООО «Уралбумага» и АО «Новомет-Пермь» – уже подписали кредитные соглашения на 680 млн руб. и 1,19 млрд руб. соответственно.



По словам генерального директора «Новомет-Пермь» Максима Перельмана, на прошлой неделе совместно с банком «ВТБ» был оформлен однолетний кредит без поручительства под 3,5% годовых. Сумма кредита рассчитывалась по специальной методике, деньги пойдут на поддержание текущей деятельности предприятия. «На данный момент загрузка предприятия упала, так как контрагенты сейчас оценивают рынок и не спешат заключать новые контракты. Мы сталкивались с подобной ситуацией в 2009 году, но впоследствии получили эффект отложенного спроса, когда в 2010 году контрагенты заказали оборудование сразу за два года. В этот раз мы надеемся на подобный сценарий. Будем считать работу предприятия успешной, если к концу года достигнем показателей 2019 года», – рассказал он.



Кроме того, по новой программе ФРП «Противодействие эпидемическим заболеваниям» уже четыре предприятия – «УЗПМ», «Медисорб», «Сорбент» и «РОСОМЗ» – получили 1,3 млрд руб. на создание новых производств и обеспечение бесперебойного производства лекарств и индивидуальных средств защиты. Всего с начала 2020 года РФРП профинансировал 7 проектов на сумму 1,6 млрд руб.



В части отмены таможенных пошлин на ввоз комплектующих для производства товаров, применяемых в борьбе с COVID-19, в регионе сформирована нормативная база для освобождения предприятий края от их уплаты, а региональный минпромторг в ближайшее время начнет рассмотрение первых заявок от промышленников.



По итогам совещания Дмитрий Махонин поручил региональному минпромторгу направить в федеральное ведомство письмо о пересмотре очередности платы со стороны предприятий, в том числе крупных холдингов, за оказанные услуги организациям, входящим в список системообразующих, и установить оплату услуг для них в приоритетном порядке. Кроме того, глава региона отметил, что правительство Прикамья готово оказать помощь краевым предприятиям, производящим продукцию для нефтяников, в вопросах взаимодействия с крупными федеральными холдингами.

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