Пермь: новости дня
12:31 | 19.05.2020
В Перми на Компросе начался ремонт фасадов еще трех домов
Комсомольский проспект – знаковое место для пермяков. В рамках подготовки к 300-летию Перми городские власти занимаются его комплексным благоустройством. Помимо капитального ремонта улично-дорожной сети благоустройство Комсомольского проспекта предполагает также реновацию фасадов зданий и уличного освещения: поэтапное восстановление исторического облика общественных и жилых зданий по Комсомольскому проспекту, отделку фасадов и архитектурную подсветку зданий. Всего в центре Перми планируется провести капитальный ремонт 71 фасада здания, на эти цели в городском бюджете предусмотрено 926,7 млн рублей.
Работы по ремонту фасадов стартовали в прошлом году, тогда были отремонтированы фасады 6 домов – на Комсомольском проспекте, 3, 10, 75, 85, 87, а также на улице Краснова, 28. Еще в 14 домах работы были начаты, в этом году ремонт фасадов этих домов продолжается.
Сейчас установлены строительные леса для проведения строительно-монтажных работ по капитальному ремонту фасадов многоквартирных домов №47, №55 и №58 на Комсомольском проспекте. Работы на фасадах этих домов планируется завершить в первом квартале 2021 года.
В остальных домах обновление фасадов находится на разных стадиях – по части домов заключены договоры на проведение строительно-монтажных работ по капитальному ремонту. Например, это дома №7, №8, №14, №17, №30, №31а, №40, №41, №44, №50, №63 на Комсомольском проспекте, №26 по улице Краснова, №69 по улице Луначарского, №78 по улице Пушкина и другие. Разработана и проходит экспертизу проектно-сметная документация на дом по адресу: Комсомольский проспект, 70, еще 3 дома находятся на этапе разработки проектно-сметной документации.
Напомним, на Комсомольском проспекте от улицы Ленина до улицы Екатерининской уже завершен ремонт тротуаров по обеим сторонам и на пешеходной аллее. Продолжаются работы на участке от улицы Ленина до улицы Петропавловской подрядчики работают по правой стороне: залили основание, приступают к укладке плитки. На левой стороне улицы планируют устройство кабельной канализации, а после заливки основания также будут укладывать тротуарную плитку. На участке от улицы Ленина до улицы Советской уже выполнено строительство ливневой канализации. В дальнейшем на этом участке будет выполнен ряд работ, включающих ремонт покрытия проезжей части, наружного освещения, устройство газонов и другие. Работы на участке от улицы Ленина в сторону улицы Монастырской планируется завершить к концу 2020 года. Все работы ведутся по графику.
© «Вечерние ведомости»
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