Благодаря поддержке краевых властей группа пермяков смогла вернуться домой из Узбекистана

12:18 | 19.05.2020

По поручению главы Пермского края Дмитрия Махонина в Пермь из Казани доставлены 8 человек из Узбекистана. Они прилетели из Ташкента рейсом UZB3697/3698.



Пермяки, находясь в Узбекистане, обратились к главе региона в соцсетях с просьбой помочь вернуться домой.



Вывоз земляков из аэропортов прилета организован с соблюдением всех требований безопасности, автобус оборудован средствами защиты для водителя. Пассажиры получили продуктовый набор в дорогу. В группе сопровождения в Казань и обратно находился представитель министерства территориальной безопасности Пермского края.



По приезде в Пермь все прибывшие размещены в одном из лечебных учреждений города для прохождения обязательной двухнедельной обсервации. У них взяли тест на COVID-19.



Вернувшиеся пермяки поблагодарили краевые власти за оказанную помощь: «Спасибо за предоставленный транспорт и за то, что нас не забыли!»



Отметим, накануне вечером в Пермь были возвращены еще 35 наших земляков, работавших вахтовым методом на газовых месторождениях Якутии. Результат анализов на COVID-19, ранее взятый у них по месту работы, отрицательный. Пассажиры были отправлены в обсервацию. Они пройдут обязательный двухнедельный карантин и повторную проверку на наличие коронавируса. Состояние у всех удовлетворительное.



В настоящее время уточняется количество пермяков, находящихся в Якутии, для их последующего возвращения домой. Санитарный врач Прикамья и представители правительства региона находятся в постоянном контакте с коллегами из Республики Якутия.

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