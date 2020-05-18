Жители Прикамья старше 65 лет и с хроническими заболеваниями должны сохранять строгую самоизоляцию

23:32 | 18.05.2020

На заседании оперштаба по предотвращению распространения коронавируса в Пермском крае были приняты уточнения в Указ губернатора.



Глава Прикамья Дмитрий Махонин обозначил, что было большим упущением не прописать эти детали сразу, так как повышались риски заболевания отдельных групп граждан: старшего поколения и тех, кто сейчас работает.



Согласно внесенным 18 мая изменениям в Указ, режим строгой самоизоляции по-прежнему должны соблюдать лица старше 65 лет и лица с хроническими заболеваниями. Причем такой режим сохраняется для них на всех трех этапах изменения ограничений в регионе.



Ранее Минздрав выделял эти категории граждан как наиболее уязвимые в период пандемии COVID-19. Большая часть смертей от коронавируса связана с сопутствующими тяжелыми хроническими заболеваниями.



Представители старшего поколения могут покидать место самоизоляции только в нескольких случаях. Это обращения за экстренной медицинской помощью, следование к ближайшему месту приобретения товаров и услуг (в том числе почтовых и банковских) – обязательно в средствах индивидуальной защиты; а также переезд личным автотранспортом в иное место самоизоляции (временной самоизоляции) и выезды на дачи и садовые участки.



Помимо этого, внесено уточнение по передвижению жителей внутри Пермского края: рекомендуется преимущественно использовать личный автотранспорт.



При этом необходимо сохранять масочный режим не только в общественных местах, но и на работе. Кроме того, при оказании организациями услуг или работ физлицам должен быть обеспечен контроль использования СИЗ, социального дистанцирования при нахождении в торговом зале или месте оказания услуг.



Напомним, 12 мая в Пермском крае введены изменения в режим строгой самоизоляции. Например, разрешена деятельность салонов красоты и парикмахерских, работу могут возобновить магазины непродовольственных товаров (на площади не более 50 кв. м). Кроме того, разрешены прогулки и занятия спортом с теми, с кем граждане проходят самоизоляцию, но при строгом соблюдении масочного режима и социальной дистанции.

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