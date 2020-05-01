С 20 мая МФЦ Пермского края начнут прием заявлений на «детские» выплаты в связи с коронавирусом

17:18 | 18.05.2020

Записаться на прием жители региона могут уже сегодня, 18 мая.



Президент России Владимир Путин расширил меры поддержки семей с детьми в связи с пандемией. Теперь все родители малышей до 3-х лет, независимо от наличия сертификата на материнский (семейный) капитал, имеют право на ежемесячные выплаты (с апреля по июнь) в размере 5 тысяч рублей. Финансовую поддержку также получат семьи, в которых растут дети в возрасте от 3 до 16 лет. Им с 1 июня положена единовременная выплата в размере 10 тысяч рублей на каждого несовершеннолетнего.



С 20 мая подать заявление на получение пособий жители Прикамья смогут не только через портал Госуслуги и отделения Пенсионного фонда, как было заявлено ранее. Но также в многофункциональных центрах «Мои Документы».



Для получения услуг потребуется паспорт, свидетельство о рождении ребенка, СНИЛС и номер банковского счета, на который поступит выплата. Никаких дополнительных документов представлять не нужно. В случае необходимости Пенсионный фонд, который отвечает за начисление данных выплат, самостоятельно запросит все сведения.



Стоит отметить, что в связи с мерами по предупреждению распространения коронавирусной инфекции прием посетителей в МФЦ осуществляется только по предварительной записи. Записаться на прием можно по телефону горячей линии: 270 11 20.



«Прием заявок на подачу документов по детским выплатам операторы контактного центра начали уже с сегодняшнего дня. Однако обратиться за получением услуги можно будет не ранее 20 мая, - рассказали в пресс-службе краевого МФЦ. – Также хотелось бы напомнить посетителям о необходимости при посещении центра иметь при себе медицинскую маску, перчатки, а также собственную ручку для заполнения заявления».



Напомним, что прием заявлений на выплаты продолжится до 1 октября 2020 года, поэтому торопиться с посещением МФЦ не стоит. Кроме того, подать заявку можно в электронном виде на портале Госуслуги. Процедура занимает не более 5 минут.

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