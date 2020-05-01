18 мая для пермских предпринимателей пройдет прямой эфир по мерам поддержки малого и среднего бизнеса в сфере услуг

14:22 | 18.05.2020

Онлайн-консультацию проведет директор Пермского городского бизнес-инкубатора Руслан Хабибуллин, также в эфире примет участие представитель ресторанного бизнеса. Начало эфира в 17:00.



Онлайн-консультации для предпринимателей будут проводиться регулярно, на ближайшие две недели – это основная задача для администрации города, такое поручение дал глава Перми Дмитрий Самойлов. Первый прямой эфир, в котором разъяснялись принятые на разных уровнях меры поддержки бизнеса, посмотрели свыше 400 человек.



18 мая к разговору о принятом на всех уровнях власти пакете мер поддержки бизнеса присоединится директор по маркетингу холдинга «ZaZa Group» Кирилл Данилов. В холдинг входят рестораны «Чайка ZaZa», «Portofino» и «One Гоги», магазин продуктов «Чили», банкетный зал «White Hall», онлайн-доставка.



Прямой эфир начнется в 17:00 в группе МКУ «Пермский центр бизнеса» «ВКонтакте» https://vk.com/incubatorperm. В режиме диалога эксперты разберут ситуацию на рынке кафе и ресторанов города.



Напомним, под руководством главы Перми Дмитрия Самойлова создана рабочая группа по выработке мер поддержки малого и среднего бизнеса. Ограничительные меры по профилактике распространения новой коронавирусной инфекции серьезно сказались на всех уровнях бизнеса, поэтому было принято решение на уровне города применить отраслевой принцип поддержки. Комплекс мер помощи бизнесу на муниципальном уровне разрабатывается в дополнение к краевой и федеральной поддержке.

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