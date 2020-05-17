Для владельцев НТО в Перми планируется ввести дополнительные меры поддержки

12:45 | 18.05.2020

Администрация Перми предложила ввести дополнительную меру поддержки владельцев нестационарных торговых объектов в виде отсрочки обязательств по демонтажу (перемещению) НТО и восстановлению нарушенного благоустройства. Отсрочка будет действовать до 31 декабря 2020 года по окончании срока действия заключенных с субъектами малого и среднего предпринимательства договоров на размещение НТО, срок исполнения которых был предусмотрен с 28 марта по 30 ноября 2020 года.



В период отсрочки исполнения обязательств по договору плата за фактическое размещение НТО должна вноситься до 20 декабря 2020 года.



Для предоставления отсрочки предпринимателям следует направить соответствующее заявление в департамент экономики и промышленной политики администрации Перми на электронную почту: depp@gorodperm.ru.



«Сфере нестационарной розничной торговли сейчас труднее, чем большинству коммерческих отраслей. Сначала реформа НТО серьезно изменила правила игры и потребовала вложений от многих предпринимателей. Затем грянул режим повышенной готовности, сокративший спрос или вовсе остановивший работу объектов, – считает депутат Пермской городской Думы Илья Лисняк. – Очевидно, что в условиях падения выручки на 60-70% без отсрочек платежей и обязательств предприятиям розничной торговли просто не выжить. Поэтому городские власти продолжат находить возможности для разносторонней поддержки малого бизнеса».



Напомним, что меры поддержки обсуждались на заседании рабочей группы по выработке мер поддержки малого и среднего бизнеса под руководством главы Перми Дмитрия Самойлова. Для предпринимателей предусмотрена отсрочка годовой оплаты по договорам на право размещения нестационарных торговых объектов и мораторий на применение штрафных санкций по ним. Арендаторы муниципальных земельных участков могут получить отсрочку по предстоящим арендным платежам, такая же возможность есть и у арендаторов муниципальных помещений. Также предусмотрена отсрочка по платежам за размещение наружной рекламы.



Разрабатываются и другие антикризисные меры поддержки, например, установление льготы в размере 30% исчисленной суммы налога на имущество физлиц за 2019 год в отношении торгово-офисной недвижимости при соблюдении определенных условий. Соответствующий проект решения Пермской городской Думы планируется рассмотреть на пленарном заседании в июне.

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