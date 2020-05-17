В Пермском крае подтверждено 49 новых случаев коронавируса

12:38 | 18.05.2020

На 18 мая за сутки в регионе выявлено 49 новых случаев COVID-19, общее число заболевших с начала пандемии – 1073.



Выписаны из больниц еще пять человек, всего выздоровели 527 прикамцев. За последние сутки умер один пациент с коронавирусом – у 50-летнего мужчины было тяжелое онкологическое заболевание, исследование показало, что он умер не от коронавирусной инфекции. Всего в Прикамье зафиксировано 29 летальных исходов пациентов с COVID-19, из них непосредственно от коронавируса умерли 13 человек.



В России за сутки подтверждено 8926 случаев коронавирусной инфекции, всего их стало 290 678.

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