Юрий Уткин ответил на вопросы пермяков в онлайн-режиме

12:26 | 18.05.2020

Ключевыми темами приема стали благоустройство мест отдыха, создание спортплощадок и санитарная обработка города.



Житель Свердловского района рассказал, что в связи со снятием с 12 мая запрета на прогулки в парках и скверах, на экотропе «Липовая гора» скоро будет многолюдно, а автодорога, ведущая к месту отдыха, узкая и неблагоустроенная. Юрий Уткин разъяснил, что дорога находится в частной собственности владельцев гаражей, но есть и бесхозный участок. Сейчас его ставят на баланс города, после чего возьмут на обслуживание и приведут в порядок.



К депутату обратились представители одной из детско-юношеских спортшкол с просьбой рассмотреть варианты размещения площадки для занятий автомногоборьем. Сейчас на территории в микрорайоне Владимирский, где они ранее занимались, находится дорожная техника в связи с началом сезонных работ. Юрий Уткин ответил, что в ближайшее время оценит ситуацию на месте.



Жительница Ленинского района поинтересовалась, дезинфицируют ли улицы города в связи с распространением коронавирусной инфекции. Юрий Уткин подчеркнул, что обработка ведется: «Было выбрано около 70 мест в городе, где фиксируется наибольшее скопление пешеходов: это центральные улицы, перекрестки в районе рынка, вокзала и другие. Если вы видите, что стоит специальная машина и обрабатывает дорогу — знайте, это не для автомобилей делается, а как раз для безопасности пешеходов».

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