Пермь: новости дня
12:13 | 18.05.2020
Дмитрий Махонин поручил рассмотреть возможность строительства социального жилья для бюджетников
«Будем улучшать формат взаимодействия с органами местного самоуправления. С учетом того, что из-за режима самоизоляции все выездные мероприятия ограничены, будем проводить системные часы, посвященные территориям. Будем решать вопросы муниципальных образований быстрее, так как участие примут профильные члены правительства», – подчеркнул глава региона.
Одним из наиболее актуальных вопросов Кудымкара является нехватка врачей узкой специализации в больнице Коми-Пермяцкого округа. По словам главы города, на сегодня у медучреждения потребность в 40 врачах узкой специализации. «Медицинское учреждение является многопрофильным, оказывает услуги всему населению Коми-Пермяцкого округа, но из-за нехватки узких специалистов снижается доступность медицинской помощи», – отметила глава. Сейчас в больнице 303 штатные единицы, по факту работает 199 человек.
Министр здравоохранения Оксана Мелехова подтвердила наличие высокой потребности врачебного персонала. При этом по целевым программам в университетах сейчас обучается 43 специалиста. Ожидается, что четверо из них закончат обучение в этом году, еще 8 – в следующем и далее по 5-6 врачей ежегодно. Также больница участвует в программах «Земский доктор» и «Земский фельдшер», по которым выплачивается по 1 млн и 500 тыс. руб. на покупку жилья соответственно. В 2019 году в программах участвовали 4 врача кудымкарской больницы и 2 фельдшера.
«Интерес у медперсонала к трудоустройству в этой больнице возникает только при условии покупки квартиры. При этом названные программы имеют свои нюансы: средств на покупку квартиры порой не хватает, и у врачей возникает обязанность отработать там пять лет. Строительство жилья для врачебного персонала могло бы стать решением дефицита кадров», – подчеркнула министр.
Глава города Наталья Стоянова отметила, что муниципалитет готов со своей стороны предоставить инвестиционную площадку для строительства и обеспечить подключение коммунальных сетей по минимальному расстоянию.
Дмитрий Махонин поручил министерству строительства совместно с министерством территориального развития Пермского края проработать возможность строительства маневренного фонда в тех территориях, где действующие программы не решают вопрос кадровой обеспеченности. «Эта программа, если она зарекомендует себя, будет реализована в дополнение к существующим, – обозначил глава Прикамья. – При этом мы понимаем, что эта программа не может учитывать сразу всех работников бюджетной сферы, нуждающихся в решении жилищных вопросов».
В течение двух недель минстрой должен составить перечень территорий, где есть потребность в строительстве маневренного фонда, и предложить потенциальные источники финансирования.
Напомним, встречи в подобном формате глава региона провел с главами Нытвенского и Оханского городских округов, Ординского и Юрлинского муниципальных округов. На них было рассмотрено конкретное решение вопросов, связанных с дорогами, ЖКХ и газификацией территорий.
© «Вечерние ведомости»
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