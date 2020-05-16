Дмитрий Махонин: «Если права медработников были нарушены, мы должны их восстановить»

19:37 | 17.05.2020

Глава региона Дмитрий Махонин поздно вечером 16 мая обсудил с прокурором Пермского края Андреем Юмшановым вопросы начисления стимулирующих выплат медицинским работникам региона, оказывающим помощь инфицированным коронавирусом. «Если права медработников были нарушены, мы должны их восстановить», – подчеркнул глава Прикамья.



Прокурор Пермского края отметил, что органами прокуратуры региона организованы проверки соблюдения прав врачей, среднего и младшего медперсонала, водителей экипажей скорой помощи в части получения стимулирующих выплат за работу с больными коронавирусной инфекцией.



Прокурорами в медицинских организациях проверяется порядок начисления указанных выплат, исследуются и анализируются платежные документы, изучается каждый конкретный случай.



Глава Прикамья в рамках внесенного прокуратурой края представления региональному министерству здравоохранения поручил незамедлительно устранить возможные нарушения и провести все необходимые доначисления.



Напомним, 15 мая Дмитрий Махонин попросил членов краевого штаба ОНФ подключиться к контролю дополнительных выплат врачам. «Все выплаты своевременно и в полном объеме должны дойти до медработников. Прошу проконтролировать, при необходимости узнать лично у каждого, получил ли он заслуженные деньги», – подчеркнул глава региона.



В настоящее время активисты регионального отделения ОНФ занимаются этой работой.

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