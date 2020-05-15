В Перми будут постепенно увеличивать количество общественного транспорта

21:14 | 16.05.2020

Увеличение количества транспортных средств связано с ростом пассажиропотока, который наблюдается после частичного изменения условий режима самоизоляции.



В департаменте транспорта администрации Перми пояснили, что с 16 мая увеличено количество транспортных средств на автобусных маршрутах №4 «микрорайон Садовый — микрорайон Нагорный» и №27 «площадь Дружбы — микрорайон Нагорный».



С 18 мая больше единиц подвижного состава выйдет на следующие автобусные маршруты:

№3 «микрорайон Нагорный — станция Пермь-1»;

№4 «микрорайон Садовый — микрорайон Нагорный»;

№14 «микрорайон Заостровка — микрорайон Юбилейный»;

№27 «площадь Дружбы — микрорайон Нагорный»;

№42 «Автовокзал — аэропорт Большое Савино»;

№50 «улица Гусарова — станция «Пермь-2»;

№51 «станция «Пермь-1» — кинотеатр «Октябрь».



Увеличится количество транспорта на трамвайных маршрутах №5 «станция «Пермь-2» — микрорайон Бахаревка» и №6 «Разгуляй — ОАО «Велта», а также на маршрутном такси 4т «микрорайон Липовая гора — микрорайон Крохалева».

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