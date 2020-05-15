Первый участок Большесосновской трассы отремонтируют к началу лета

21:12 | 16.05.2020

В Большесосновском районе Пермского края в рамках договора по содержанию начинаются работы по восстановлению верхнего слоя асфальта.



Подрядчик (ООО «ПСК «Стройэффект») приведет в порядок 3,4 км дороги в районе села Черновское (км 022+723 – км 024+000, км 024+910 – км 027+000). Рабочие установят новые дорожные знаки, нанесут новую разметку и обустроят две автобусные остановки. Все работы по договору должны быть выполнены до 1 июня. Работы выполняются в рамках годового контракта, дополнительного финансирования не потребуется.



После этого планируется начать ремонт на следующем участке трассы Большая Соснова – Частые (км 035+200 – км 040+900). Здесь подрядчик (ООО «ДСК «Арсенал») приведет в порядок 5,7 км трассы за 115,22 млн руб. Планируется завершить работы 30 сентября.



Также этим летом войдет в ремонт участок дороги Большая Соснова – Частые в районе п. Шабуничи и д. Малые Колесники (км 048+000 – км 049+511, км 049+677 – км 054+629). На участке в 6,5 км планируется заменить дорожное покрытие, установить новые дорожные знаки и обустроить пять автобусных остановок. На данный момент этот объект находится в торгах. Аукцион состоится 19 мая.



Одной из важных задач ремонта Большесосновской трассы было обустройство электроосвещения. На одном из участков такие работы начались в прошлом году. Нынче работы продолжены на следующем участке трассы Большая Соснова – Частые в районе с. Черновское, на участке км 044+977 – км 046+719 в сторону Оханска.



Напомним, в 2020 году в Пермском крае в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», инициированного президентом России Владимиром Путиным, планируется реализовать 35 дорожных объектов: 30 местных и 5 региональных, среди которых, например, строительство Восточного обхода Перми, ремонт трассы Пермь – Березники и др. Финансирование составит более 2,5 млрд руб. из федерального, регионального и местных бюджетов. Планируется довести долю автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям, до 53,6% к протяженности дорог 2017 года, долю дорожной сети городских агломераций, находящейся в нормативном состоянии, до 70,6%.

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