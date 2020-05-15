Жители Прикамья могут принять участие в ИТ-марафоне в рамках конкурса «Цифровой прорыв» в 2020 году

21:11 | 16.05.2020

Всероссийский конкурс для профессионалов в сфере цифровой экономики «Цифровой прорыв» в этом году будет проводиться в двух форматах: онлайн и оффлайн.



В рамках конкурса «Цифровой прорыв» в 2020 году стартовал прием заявок на ИТ-марафон, состоящий из онлайн-чемпионата по решению задач, связанных с облачными вычислениями и Big Data и двух онлайн-хакатонов, куда также приглашают к интеграции государственных партнеров. География участников в онлайн-мероприятиях не ограничена.



Два онлайн-хакатона пройдут 5-7 июня и 19-21 июня.



Треки хакатона: Data Science, AI & UX/UI. Оптимизация бизнес процессов, профессиональные события в онлайн, AI, Machine Learning, Computer Vision.



Подробности - на сайте конкурса «Цифровой прорыв» https://leadersofdigital.ru/.



Участником конкурса может стать любой совершеннолетний гражданин России. Подать заявки могут:

- ИТ-специалисты: программист, инженер, аналитик, тестировщик, системный

администратор, архитектор, дата-сайентист;

- Дизайнеры: графический, промышленный, продуктовый дизайнер, аниматор,

гейм-дизайнер, специалист по UX/UI;

- Управленцы: менеджер проектов, менеджер по продуктам, предприниматель,

финансовый или бизнес-аналитик, маркетолог, юрист.



В каждом онлайн-хакатоне может принять участие до 200 команд по 3-5 человек. Если команды нет, то ее можно найти среди участников, для этого необходимо перейти на сайте в раздел «Поиск команды».



С 25 июня по 25 июля на специализированной платформе технологического партнера конкурса Mail.ru Group будет запущен онлайн-чемпионат для индивидуальных участников. В течение месяца каждый сможет попробовать решить одну из предложенных задач от партнеров проекта, которые будут связаны с обработкой больших массивов данных: Machine Learning, Big Data, Искусственный Интеллект. Победители чемпионата получат денежные призы и приглашение в финал конкурса «Цифровой прорыв».



«Цифровой прорыв» – самое масштабное соревнование для профессионалов в сфере цифровой экономики. Цель конкурса - формирование и развитие команд, способных к созданию и внедрению прикладных цифровых продуктов.



В августе-сентябре 2020 года очный этап конкурса пройдет в 8 крупнейших регионах Российской Федерации. На платформе конкурса будет сформировано сообщество амбассадоров проекта из числа представителей участников конкурса, компаний-партнёров, известных экспертов IT-отрасли.



В 2019 году всероссийский конкурс «Цифровой прорыв» объединил более 65 тыс. IT-специалистов из 77 регионов Российской Федерации. Все они в командах решали задачи бизнеса и государства. По итогам конкурса командами было предложено 600 решений актуальных задач для 140 партнеров конкурса по всей стране. По итогам конкурса было разработано более 170 проектов для решения реальных бизнес-кейсов. Партнёрами конкурса в 2019 стали ведущие компании отрасли: Mail.ru Group, МТС, Мегафон, Росатом, Ростелеком, Банк России и многие другие.



Как сообщили в министерстве информационного развития и связи Пермского края, в прошлом году одним из победителей в финале конкурса IT-специалистов «Цифровой прорыв» стала команда Genesis из Перми. Решение ребят получило высшую оценку от руководства Банка России, AT Consulting, SAP CIS, Фонда цифрового развития. Перед группой была поставлена задача придумать решение, которое позволит производить проверку подлинности электронных билетов и верификацию личности гражданина в местах, где отсутствует интернет. За 48 часов они разработали алгоритм валидации, два мобильных приложения и чат-бот для защищённого корпоративного мессенджера.



Цель конкурса «Цифровой прорыв» – создание культуры ИТ-сообщества за счет продвижения лучших участников, а также формирования соревновательной и неформальной атмосферы на мероприятиях. «Цифровой прорыв» позволяет сформировать ИТ-команды, способные проводить цифровую трансформацию в разрезе отрасли или региона. Конкурс дает участникам возможность получить новые знания, найти единомышленников, создать проект и расширить круг знакомых из числа профессионального сообщества. Организатор проекта: АНО «Россия – страна возможностей».

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