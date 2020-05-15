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21:09 | 16.05.2020

В пермских лесах усилен контроль за соблюдением правил пожарной безопасности

С 27 апреля на территории Пермского края объявлен пожароопасный сезон. Сотрудники Пермского городского лесничества совместно с полицией и МЧС проводят обходы зеленых массивов и другие работы по предотвращению возгораний на территории городских лесов.

Пермское городское лесничество принимает необходимые меры для борьбы с лесными пожарами: это оборудование и содержание минерализованных полос, содержание дорог пожарного назначения и пожарных водоемов, сбор валежника.

Так, для участковых лесничеств города разработаны индивидуальные противопожарные планы, составлены схемы маршрутов наземного патрулирования и скользящие графики дежурств, с учетом выходных и праздничных дней. Также разработана схема передачи информации о лесных пожарах на территории Пермского городского лесничества, инструкция по взаимодействию сотрудников лесничества и служб экстренного реагирования в случае возникновения лесного пожара, схема пунктов сосредоточения и хранения средств пожаротушения.

Также проходят совместные патрулирования работников участковых лесничеств, сотрудников отделов надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС по Пермскому краю и полиции. С 6 по 12 мая уже проведено 8 рейдов в Черняевском лесничестве (с 18 апреля проведено 23 таких обхода), 4 рейда в Верхне-Курьинском лесничестве (с 25 апреля состоялось уже 14 рейдов), 3 рейда в Левшинском лесничестве (13 обходов прошло с конца апреля). В результате патрулирования был зафиксирован и потушен силами лесничих один костер.

Для снижения рисков возникновения лесных пожаров жителям важно помнить о правилах пожарной безопасности и правилах поведения в лесу: ни в коем случае нельзя поджигать траву, бросать горящие спички, сигареты, окурки, золу, стекло (оно может стать линзами для лучей солнца), оставлять в лесу мусор и сжигать его.

В случае обнаружения возгорания необходимо позвонить в пожарную службу по телефонам: 101 или 112. Важно помнить, что лица, виновные в нарушении правил пожарной безопасности, несут административную или уголовную ответственность, в зависимости от тяжести последствий.

© «Вечерние ведомости»

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