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17:59 | 15.05.2020

Дмитрий Махонин: главы территорий должны взять на личный контроль жалобы жителей по дезинфекции подъездов

Глава Пермского края Дмитрий Махонин провел совещание по вопросам работы блока ЖКХ. Глава региона акцентировал внимание на том, что дезинфекция подъездов в условиях распространения коронавирусной инфекции является первоочередной задачей для управляющих организаций Прикамья.

По словам начальника Инспекции государственного жилищного надзора Александра Евсюкова, в настоящее время почти все ТСЖ и ЖСК региона, а также большинство управляющих компаний добросовестно выполняют требования по дезинфекции, однако остаются территории, которые необходимо взять на особый контроль.

«Главы территорий должны взять на личный контроль жалобы жителей на дезинфекцию подъездов в своих муниципальных образованиях. Это особенно важно в период, когда снижены ограничительные меры самоизоляции», – пояснил Дмитрий Махонин.

Управляющие компании и ТСЖ должны проводить дезинфекцию в местах общего пользования: подъездах, тамбурах, холлах, коридорах, лифтовых кабинах, на лестничных маршах и площадках. При этом особое внимание следует уделять дверным ручкам, перилам, кнопкам вызова лифтов, дверцам почтовых ящиков и домофонам. Обработка проводится силами УК и ТСЖ не реже 1-3 раз в неделю.

При этом, если управляющая организация не проводит дезинфекцию, жители могут пожаловаться на нее в отделения Роспотребнадзора по Пермскому краю по тел. 8 (342) 239-35-63. Всего на территории Пермского края порядка 23 тыс. многоквартирных домов. Из них под управлением УК около 12 тыс. домов, под управлением ТСЖ и ЖСК – 2,3 тыс.

© «Вечерние ведомости»

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