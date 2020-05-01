Пермь: новости дня
17:59 | 15.05.2020
Дмитрий Махонин: главы территорий должны взять на личный контроль жалобы жителей по дезинфекции подъездов
По словам начальника Инспекции государственного жилищного надзора Александра Евсюкова, в настоящее время почти все ТСЖ и ЖСК региона, а также большинство управляющих компаний добросовестно выполняют требования по дезинфекции, однако остаются территории, которые необходимо взять на особый контроль.
«Главы территорий должны взять на личный контроль жалобы жителей на дезинфекцию подъездов в своих муниципальных образованиях. Это особенно важно в период, когда снижены ограничительные меры самоизоляции», – пояснил Дмитрий Махонин.
Управляющие компании и ТСЖ должны проводить дезинфекцию в местах общего пользования: подъездах, тамбурах, холлах, коридорах, лифтовых кабинах, на лестничных маршах и площадках. При этом особое внимание следует уделять дверным ручкам, перилам, кнопкам вызова лифтов, дверцам почтовых ящиков и домофонам. Обработка проводится силами УК и ТСЖ не реже 1-3 раз в неделю.
При этом, если управляющая организация не проводит дезинфекцию, жители могут пожаловаться на нее в отделения Роспотребнадзора по Пермскому краю по тел. 8 (342) 239-35-63. Всего на территории Пермского края порядка 23 тыс. многоквартирных домов. Из них под управлением УК около 12 тыс. домов, под управлением ТСЖ и ЖСК – 2,3 тыс.
© «Вечерние ведомости»
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