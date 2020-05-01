Доплаты за работу с коронавирусом получат более 2 тысяч медиков Пермского края

17:22 | 15.05.2020

До конца недели медперсонал Прикамья получит федеральную выплату за лечение пациентов с COVID-19.



Минздрав пояснил порядок выплат медицинскому персоналу за работу с инфицированными коронавирусом. По словам заместителя министра здравоохранения Александра Лесникова, до конца этой недели медперсонал получит основные апрельские выплаты за лечение пациентов с коронавирусом в полном объеме. Такую поддержку предусматривает постановление федерального правительства № 484. 1231 медработник Прикамья получит в общей сложности 136,8 млн руб.



Дополнительные выплаты медработникам предусмотрены еще по двум документам (федеральному (№ 415) и региональному (№ 206-п) постановлениям). Федеральный документ предусматривает оплату помощи пациентам с COVID-19, а региональный – за помощь пациентам с COVID-19 и пациентам групп риска (прибывших из других стран и регионов, контактировавших с заболевшими, пациентам с пневмониями и ОРВИ).



На 14 мая выплаты по постановлению № 415 распространяются на 1735 медиков, а по постановлению № 206-п – на 2089 медиков и сотрудников скорой помощи (в том числе водителей). С учетом того, что ряду медработников полагаются выплаты сразу по нескольким постановлениям, всего дополнительная поддержка будет оказана более 2 тыс. медиков Прикамья. Общая сумма доплат за работу в апреле составит 185 млн руб.



Как пояснил Александр Лесников, расчет по всем трем постановлениям проводится по-разному.



В рамках постановления № 415 расчет осуществляется в зависимости от вида медицинской помощи (амбулаторное звено, стационарная помощь, скорая медицинская помощь) и от категории персонала (врач, средний, младший персонал, либо фельдшер по приему вызова). Процент начисляется в зависимости от категории – 20-100% от среднемесячного дохода за прошлый год.



«В среднем доплата врача составит 31 811 руб. Это при условии, что врач отработал в стационаре месяц и имел контакт с инфицированным пациентом. На скорой помощи врач получит 25 449 руб., отработав полный месяц, при этом должен иметь место контакт с «ковидным» больным. Это главное условие, в соответствии с постановлением Правительства РФ», – говорит замминистра.



Постановление Пермского края № 206-п предусматривает оплату за фактически отработанный день/сутки. Если больной поступил 5 апреля, а выписан 15 апреля, оплата будет произведена за каждые сутки госпитализации.



По поручению главы Пермского края Дмитрия Махонина, постановление расширило категории лиц, получающих стимулирующую выплату. При рассмотрении регионального документа Дмитрий Махонин обозначил, что перечень категорий сотрудников, которые смогут получить выплаты, должен быть шире. «Медперсонал находится на передовой в борьбе с коронавирусом. Высокая нагрузка как у врачей в больницах, так и у сотрудников скорой помощи», – отметил глава региона.



Благодаря решению краевых властей, стимулирующие выплаты получит и другой персонал, оказывающий или находящийся около медицинской помощи. Также увеличено количество случаев, за которые медработники могут получить выплату, то есть не только за контакт с «ковидным» больным, но и за контакт с группой риска (в ней приезжие из других территорий РФ, контактные с «ковидными», в том числе болеющие пневмонией и лица с ОРВИ).



По постановлению Правительства РФ № 484, врач получит выплату в размере 80 тыс. руб., если он работал в стационаре с 1 по 30 апреля в полную смену (170,6 час.). Зарплата медсестры в этом же стационаре составит 50 тыс. руб., младшего персонала – 25 тыс. руб., врача скорой помощи – 50 тыс. руб., водителям и фельдшерам скорой помощи, если они отработали в апреле норму 170,6 час., стимулирующая выплата составит 25 тыс. руб. Если фактически отработанных часов меньше, то стимулирующая надбавка будет пересчитана пропорционально.



При этом суммы надбавок разные. Например, по постановлению № 415, врач, отработавший положенное количество часов в месяц, получит 31 811 руб. (100%). По постановлению № 484, врач стационара получит 80 тыс. руб., независимо от количества пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией (1 или 20) и без учета дней работы с такими пациентами. В скорой помощи по постановлению № 415 врач получит 25 449 руб., отработав полную смену и имея хотя бы один вызов к пациенту с «ковидной» инфекцией, а в рамках постановления № 484 – 50 тысяч руб. Таким образом, в сумме врач скорой может получить стимулирующую выплату более 75 тыс. руб. при выработке месячной нормы времени.



Напомним, всего на выплаты врачам Пермского края, борющимся с коронавирусом, предусмотрено на ближайший период 1,86 млрд руб. Из них почти 247 млн – средства регионального бюджета.

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