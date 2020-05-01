Узнать о местах работы площадок по продаже садоводческих товаров в Прикамье можно на портале «Управляем вместе»

14:41 | 15.05.2020

На портале «Управляем вместе» доступна интерактивная карта (https://vmeste.permkrai.ru/open_data/category/112/objects) с точками продажи садоводческих товаров в Пермском крае. Подготовленные торговые площади для реализации посадочного материала и сопутствующих товаров (саженцы, рассада, семена, грунт, удобрения и садовый инвентарь) организованы на открытом воздухе с соблюдением всех мер безопасности.



Перейти в раздел можно с главной страницы портала, выбрав раздел «Открытые данные».



Сейчас организована торговля посадочными материалами на 140 площадках в разных территориях региона. В частности, это Пермь, Березники, Кунгур, Губаха, Кизел, Кудымкар, а также Соликамский, Верещагинский, Горнозаводский, Добрянский, Краснокамский, Лысьвенский, Нытвенский, Оханский, Суксунский, Чайковский, Чердынский, Чусовской, Юсьвинский, Бардымский и другие муниципальные и городские округа.



Как пояснили в минпромторге, размеры площадки обеспечивают возможность размещения не менее 15 торговых мест с санитарными разрывами между ними не менее 2 метров, а покупатели могут социально дистанцироваться друг от друга на 1,5 метра. К контролю безопасности жителей и соблюдению санитарных нормы необходимо подключить сотрудников Росгвардии, полиции и работников администрации местного самоуправления.



Отдельно подчеркивается, что также возможно включение в реестр легальных торговых площадок на прилегающих к садовым питомникам территорий и других мест, традиционно предназначенных для торговли на открытых территориях. Организация торговых площадок на придомовых территориях и на тротуарах категорически запрещена.

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