Пенсионерам-опекунам Пермского края с июля возобновляется индексация пенсии

13:53 | 15.05.2020

Изменения в законодательстве коснутся 768 жителей региона.



Согласно принятой поправке в федеральный закон об обязательном пенсионном страховании, начиная с 1 июля 2020 года пенсионеры, которые являются опекунами или попечителями несовершеннолетних детей, начнут получать страховую пенсию с индексацией.



В настоящее время на оплачиваемую попечительскую деятельность (например, в рамках договора о приемной семье) распространяются правила обязательного пенсионного страхования, поэтому за пенсионеров-опекунов делаются страховые взносы, а выплата пенсии им с учетом индексации возобновляется только после завершения опеки.



Для того чтобы с 1 июля обеспечить беззаявительную выплату проиндексированных пенсий, отделение ПФР по Пермскому краю до 15 июня актуализирует списки пенсионеров-опекунов и до 24 июня сформирует необходимые доставочные документы для почтовых и кредитных организаций.



По предварительным оценкам, 45,8 тыс. приемных родителей – пенсионеров в России получат повышение выплат в результате утвержденных изменений. Расходы на возобновление индексации до конца текущего года составят 720 млн рублей.

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