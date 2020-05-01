В Перми отремонтирован первый объект по нацпроекту – внутриквартальный проезд по улице Героев Хасана

13:43 | 15.05.2020

В этом году подрядчики приступили к работам раньше обычного. Снижение автомобильного и пешеходного трафика позволило оперативно провести работы – уже в середине мая завершен ремонт первого объекта по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги».



Как сообщили в администрации Свердловского района Перми, внутриквартальный проезд от улицы Героев Хасана до производственного корпуса по улице Героев Хасана, 68а/1 находился в ненормативном состоянии, поступали многочисленные обращения жителей по поводу состояния проезжей части и отсутствию тротуара для пешеходов.



В рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» подрядная организация завершила ремонт внутриквартального проезда. Проезжая часть была заасфальтирована, установлен бортовой камень и обустроен тротуар, которого раньше здесь не было. Рабочим осталось только посеять газон и нанести дорожную разметку.



В 2020 году помимо проезда на улице Героев Хасана на территории района по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» также отремонтируют участки улиц Краснова, Николая Островского, Красноуфимской.



Дорожные работы активно ведутся во всех районах города. Например, в Дзержинском районе на улице Подлесной от шоссе Космонавтов до улицы Зои Космодемьянской уложен выравнивающий слой асфальтобетона. В Ленинском районе по нацпроекту ремонтируют улицу Петропавловскую на участке от улицы Крисанова до улицы Попова, здесь выполнено фрезерование старого асфальтобетона, проведена укладка выравнивающего слоя. Продолжаются работы по установке гранитного бортового камня. После того, как будет сделан участок от улицы Борчанинова до улицы Попова, подрядчик приступит к ремонту участка от улицы Крисанова до улицы Борчанинова. Ведутся работы также на улицах Окулова и Монастырской.



Напомним, нацпроект, инициированный президентом России Владимиром Путиным, реализуется в Перми с 2017 года. В этом году по нацпроекту будет отремонтировано 14 объектов, площадь дорожного ремонта составит около 191 тысячи кв. метров. В общей сложности в 2020 году в городе вновь будет обновлен 1 млн кв. метров покрытия. Ремонт подразумевает комплексное благоустройство, включающее замену покрытия, обновление тротуаров, новое освещение, озеленение и другие работы. Долгосрочная цель – увеличить показатель доли дорог, отвечающих нормативным требованиям, с нынешних 58% до 85% к 2024 году.

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