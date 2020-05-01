 
Все новости Екатеринбург Челябинск Пермь Курган Россия и мир
Общество Политика Экономика Анонсы Интервью

Пермь: новости дня


Главная

13:43 | 15.05.2020

В Перми отремонтирован первый объект по нацпроекту – внутриквартальный проезд по улице Героев Хасана

В этом году подрядчики приступили к работам раньше обычного. Снижение автомобильного и пешеходного трафика позволило оперативно провести работы – уже в середине мая завершен ремонт первого объекта по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Как сообщили в администрации Свердловского района Перми, внутриквартальный проезд от улицы Героев Хасана до производственного корпуса по улице Героев Хасана, 68а/1 находился в ненормативном состоянии, поступали многочисленные обращения жителей по поводу состояния проезжей части и отсутствию тротуара для пешеходов.

В рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» подрядная организация завершила ремонт внутриквартального проезда. Проезжая часть была заасфальтирована, установлен бортовой камень и обустроен тротуар, которого раньше здесь не было. Рабочим осталось только посеять газон и нанести дорожную разметку.

В 2020 году помимо проезда на улице Героев Хасана на территории района по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» также отремонтируют участки улиц Краснова, Николая Островского, Красноуфимской.

Дорожные работы активно ведутся во всех районах города. Например, в Дзержинском районе на улице Подлесной от шоссе Космонавтов до улицы Зои Космодемьянской уложен выравнивающий слой асфальтобетона. В Ленинском районе по нацпроекту ремонтируют улицу Петропавловскую на участке от улицы Крисанова до улицы Попова, здесь выполнено фрезерование старого асфальтобетона, проведена укладка выравнивающего слоя. Продолжаются работы по установке гранитного бортового камня. После того, как будет сделан участок от улицы Борчанинова до улицы Попова, подрядчик приступит к ремонту участка от улицы Крисанова до улицы Борчанинова. Ведутся работы также на улицах Окулова и Монастырской.

Напомним, нацпроект, инициированный президентом России Владимиром Путиным, реализуется в Перми с 2017 года. В этом году по нацпроекту будет отремонтировано 14 объектов, площадь дорожного ремонта составит около 191 тысячи кв. метров. В общей сложности в 2020 году в городе вновь будет обновлен 1 млн кв. метров покрытия. Ремонт подразумевает комплексное благоустройство, включающее замену покрытия, обновление тротуаров, новое освещение, озеленение и другие работы. Долгосрочная цель – увеличить показатель доли дорог, отвечающих нормативным требованиям, с нынешних 58% до 85% к 2024 году.

© «Вечерние ведомости»

Поделиться в соцсетях:

 

Версия для печати   Код для вставки в блог

Добавление комментария

Комментарии работают в режиме премодерации.


Ваше имя:

Текст комментария:

Код защиты:

Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код

Введите код защиты:

Новости
Сегодня

17:55 | 15.05.2020
В Перми завершен ремонт двух дворов в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда»

17:44 | 15.05.2020
В Свердловской области начнут постепенно снимать ограничительные меры

17:31 | 15.05.2020
В Каменском городском округе сгорели два дома. Общая площадь горения – 89 квадратных метров

17:22 | 15.05.2020
Доплаты за работу с коронавирусом получат более 2 тысяч медиков Пермского края

17:04 | 15.05.2020
В Екатеринбурге начинается подготовка к новому отопительному сезону

16:43 | 15.05.2020
Число проведенных исследований на коронавирус в Свердловской области превысило 178 тысяч

16:16 | 15.05.2020
Бессимптомных больных коронавирусом в Свердловской области будут помещать в отдельные изоляторы

15:58 | 15.05.2020
В отношении нарушителя самоизоляции, оскорбившего полицейского, в Екатеринбурге заведено уголовное дело

15:36 | 15.05.2020
В Екатеринбурге обнальщиков ограбили на несколько миллионов рублей

15:25 | 15.05.2020
В Свердловской области 29 осужденных пошили 12 тысяч защитных масок

14:53 | 15.05.2020
В Свердловской области в ближайшие дни похолодает

14:51 | 15.05.2020
Режим работы аэропорта «Большое Савино» будет ограничен с 16 мая

14:41 | 15.05.2020
Узнать о местах работы площадок по продаже садоводческих товаров в Прикамье можно на портале «Управляем вместе»

14:30 | 15.05.2020
Индекс самоизоляции в Екатеринбурге держится на отметке 1.2 балла

14:08 | 15.05.2020
Владимир Путин поздравил коллектив Серовского исторического музея со 100-летним юбилеем

13:53 | 15.05.2020
Пенсионерам-опекунам Пермского края с июля возобновляется индексация пенсии

13:43 | 15.05.2020
В Перми отремонтирован первый объект по нацпроекту – внутриквартальный проезд по улице Героев Хасана

13:37 | 15.05.2020
В Качканаре назначен новый начальник ОМВД. Старого уволили после пьянки

13:28 | 15.05.2020
В Екатеринбурге стартовал весенний призыв 2020

13:13 | 15.05.2020
Ежесуточный прирост заболеваемости в Прикамье – 5,7%

13:06 | 15.05.2020
В Каменске-Уральском перед судом предстанут молодые люди, которых обвиняют в сбыте наркотиков

13:06 | 15.05.2020
Число коек для пациентов с COVID-19 в Свердловской области доведено до 5838

12:44 | 15.05.2020
Число заражённых Covid-19 в России достигло 262 843

12:43 | 15.05.2020
В Перми начинается приемка отремонтированных тротуаров

12:42 | 15.05.2020
В Пермском крае выявлено еще 50 случаев COVID-19

12:42 | 15.05.2020
Высказывание представителя консульства Узбекистана в Екатеринбурге спровоцировало дипломатический скандал

12:38 | 15.05.2020
В Свердловской области ещё 104 человека заразились коронавирусом

12:26 | 15.05.2020
В ночное время в Перми на Компросе будет ограничено движение

12:23 | 15.05.2020
В Екатеринбурге закроют движение трамваев по Волгоградской

12:23 | 15.05.2020
Выходные в Перми будут прохладными

12:03 | 15.05.2020
Два жителя Камышлова незаконно получали пенсии по случаю потери кормильца

11:47 | 15.05.2020
Полиция Екатеринбурга провела рейд по кальянщикам

11:32 | 15.05.2020
На Среднем Урале возобновят вакцинацию детей

11:17 | 15.05.2020
В РФ предложили ввести пособие на покупку масок и перчаток во время пандемии

10:59 | 15.05.2020
В Алапаевске из-за нарушений опечатали магазин

10:47 | 15.05.2020
Почти 12,5 тыс человек проголосовали за наименование нового восьмого района Екатеринбурга

Патрульный участок





Мы в соцсетях



Архив
«    Май      »  2020   
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031


 