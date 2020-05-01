Власти Прикамья помогли вернуться домой 18 вахтовикам из Нижневартовска

17:33 | 14.05.2020

По поручению главы Пермского края Дмитрия Махонина краевые власти помогли рабочим из Нижневартовска вернуться домой. Рабочие прибыли в Пермь из Ижевска, куда они прилетели чартерным рейсом 14 мая утром.



Краевыми властями была организована доставка прибывших до Перми автобусом в сопровождении представителей министерства территориальной безопасности. По данным Управления Роспотребнадзора, рабочие будут направлены на двухнедельную самоизоляцию по месту жительства под наблюдением врачей территориального органа Роспотребнадзора. По прибытии в Пермь у всех будут взяты мазки для лабораторного исследования на коронавирус. По предварительным данным, на предприятии, где работали пермяки, не было зафиксировано случаев заражения.



Ближайшие поездки за пермяками планируются в конце недели. По предварительным данным, из Ташкента в Казань прилетят шестеро пермяков, которые заявились на рейс.



Напомним, 8 мая в Пермь доставлена первая группа наших земляков, работающих вахтовым методом в Якутии на Чаяндинском нефтегазовом месторождении. С начала пандемии коронавируса власти Пермского края помогли вернуться домой 275 жителям.

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