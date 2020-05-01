Из-за ремонта сети теплоснабжения на улице Маршала Рыбалко в Перми изменится движение некоторых автобусов

17:19 | 14.05.2020

С 15 мая по 8 июня выполняются аварийно-восстановительные работы на сети теплоснабжения по улице Маршала Рыбалко на участке от улицы Торговой до улицы Гальперина. Автобусные маршруты №15, №39, №60, №65 и маршрутное такси №5т будут следовать в объезд.



Как сообщили в департаменте дорог и благоустройства, с 00:00 15 мая до 23:59 8 июня будет временно прекращено движение транспорта по улице Маршала Рыбалко в районе дома №2а. Объезд закрытого участка возможен по улице Кировоградской.



Работы будет выполнять ООО «Пермская сетевая компания». Исполнителю работ поручено обеспечить расстановку соответствующих знаков. Автомобилистам необходимо планировать пути объезда и заранее выбирать маршрут следования.



В связи с этим автобусный маршрут №15 «Южная – ДДК им. Кирова – Центральный рынок», №65 «кооператив «Сосновый бор» – Садовая – Березовая роща» и маршрутное такси №5т «Южная – улица Адмирала Ушакова» в прямом и обратном направлении будут следовать по улицам Маршала Рыбалко, Автозаводской и Гальперина. Посадка и высадка пассажиров будет осуществляться на существующих автобусных остановочных пунктах.



Автобусный маршрут №39 «микрорайон Оборино – Ласьвинские хутора» в прямом и обратном направлениях будет следовать по улицам Маршала Рыбалко, Худанина, Кировоградской, Причальной и 2-й Бахчевой. Посадка и высадка пассажиров будет осуществляться на существующих автобусных остановочных пунктах.



Автобусный маршрут №60 «ДДК им. Кирова – Комсомольская площадь» до остановочного пункта «ДДК им. Кирова» будет следовать без заезда к медсанчасти №133.

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