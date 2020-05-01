В этом году сроки проведения Дягилевского фестиваля в Прикамье скорректируют

17:11 | 14.05.2020

В 2020 году из-за пандемии коронавируса сроки проведения Международного Дягилевского фестиваля будут скорректированы. По словам вице-премьера правительства Пермского края Антона Клепикова, при благоприятном развитии эпидемической ситуации в крае фестиваль состоится в конце августа – начале сентября.



Из-за ограничений передвижения между городами и странами сама программа культурного события, состав участников и количество иностранных гостей также могут быть изменены. «Это не значит, что нужно ронять планку. Планируем провести качественный фестиваль. Художественным руководителем остается Теодор Курентзис»,— добавил вице-премьер. Он подчеркнул, что окончательное решение о сроках проведения фестиваля будет приниматься, исходя из эпидемиологической обстановки.



Напомним, со 2 апреля в условиях режима самоизоляции на территории края введен запрет на проведение культурно-массовых мероприятий. Театры, музеи, концертные площадки и библиотеки Прикамья продолжают работать в режиме онлайн, предлагая своим зрителям и посетителям уникальные проекты в рамках акции #нескучнодома . Ознакомиться с актуальной онлайн-афишей можно по ссылке: http://mk.permkrai.ru/neskuchnodoma/. Обеспечение онлайн-трансляций в высоком качестве является одним из приоритетных направлений национального проекта «Культура», инициированного президентом России Владимиром Путиным.

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